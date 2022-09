Außenbestuhlung eines Cafés beschädigt

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr einen Tisch und eine Sitzbank im Außenbereich eines Cafés am Marienplatz beschädigt. Zeuginnen gaben laut Polizeibericht gegenüber einer Angestellten des Lokals an, dass ein Jugendlicher mit einer roten Jacke den Schaden verursacht habe und dann in Richtung Bahnhof weggerannt sei. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet Zeugen der Tat sowie Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 zu melden.