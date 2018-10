Ausschuss positioniert sich ablehnend zu Gastronomie in der Bauhütte

Zum Wunsch der Stadtverwaltung nach einer Tagesgastronomie in der ehemaligen Bauhütte am nördlichen Marienplatz hat sich der Ausschuss für Umwelt und Technik ablehnend positioniert. Die Stadt solle vielmehr versuchen, den Blumenladen „Grün am Turm“ dort zu halten, sagte Manfred Büchele (CDU). „Ob man da jetzt auch noch Kaffee trinkt, ist Wurst“, sagte er. Die Stadtverwaltung will die Musikschule in der Bauhütte unterbringen und gleichzeitig die Ansiedelung einer Tagesgastronomie in der Bauhütte untersuchen lassen. Davon verspricht man sich nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ eine Aufwertung des sogenannten Holzmarktes am nördlichen Marienplatz.

Rund um den Platz gebe es schon genügend Gaststätten, sagte Michael Lopez-Diaz (Unabhängige Liste). Um die Aufenthaltsqualität auf dem nördlichen Marienplatz zu steigern, schlug er eine „attraktive Möblierung“ vor. Wolfgang Metzger (Freie Wähler) hatte die Idee, eine Art Pavillon auf den Platz zu setzen, wo der Blumenladen oder die Crêperie untergebracht werden könnten. Schließlich hält er den Platz in der Bauhütte für die Unterbringung der Musikschule ohnehin für knapp bemessen.

Blumenladen und Crêperie fürchten je nach künftiger Nutzung der Bauhütte Nachteile für ihr Geschäft, dem Blumenladen könnte sogar der Auszug drohen (die SZ berichtete). Vergangene Woche hat Baubürgermeister Dirk Bastin nach eigenen Angaben ein positives Gespräch mit der Betreiberin des Blumenladens, Ursula Brugger, geführt. Bastin versprach, die Gremien in die Entscheidung mit einzubeziehen, wofür letztlich der Platz, der in der Bauhütte nicht von der Musikschule genutzt werden soll, vergeben wird.

Ursula Brugger sagte am Freitag, sie habe in der Woche neben Bastin auch mit Oberbürgermeister Daniel Rapp gesprochen. Sie habe aus den Gesprächen mitgenommen, dass man im Moment aufgrund des laufenden Entwicklungsprozesses nicht entscheiden könne, wie die gewerbliche Nutzung der ehemaligen Bauhütte im Detail aussieht. Sie habe den Austausch als positiv empfunden, „weil es zeigt, dass die Stadt uns nicht vergessen hat“.