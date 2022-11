Auslandspraktikum in Dublin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

80 Auszubildende der Humpis-Schule-Ravensburg durften dank eines Auslandspraktikums für drei Wochen in Irlands Hauptstadt Dublin reisen. Das Auslandspraktikum ist Teil eines Zusatzprogramms für Auszubildende innerhalb der Berufsschule und wird durch das EU-Förderprogramm Erasmus+ finanziell unterstützt. Durch das sogenannte „Ausbildung Plus“ Programm, für das sich die Auszubildenden zu Beginn der Ausbildung freiwillig einschreiben lassen können, sollen sie das Leben und Arbeiten auch außerhalb von Oberschwaben kennenlernen.

In den drei Wochen Aufenthalt lebten die Auszubildenden bei Gastfamilien und arbeiteten in den unterschiedlichsten Berufen – über Handyreparaturshops bis hin zum Hochzeitsplaner war alles dabei. Somit konnten die Schüler Land, Kultur und Arbeitsleben bestens kennenlernen. Durch das Programm wird dem Drang vieler junger Menschen, die Welt sehen zu wollen, entgegengekommen und allen voran eine Ausbildung schmackhaft gemacht. „Auslandsaufenthalte sind für junge Menschen in der Berufsbildung die ideale Möglichkeit, Kompetenzen und Fähigkeiten für die internationale Arbeitswelt zu erlangen. Der zunehmenden Internationalisierung und Globalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft tragen wir, als Humpis-Schule, Rechnung durch entsprechende unterrichtliche und außerunterrichtliche Angebote für geeignete Zielgruppen. Das dreiwöchige Auslandspraktikum in Irland ist fester Bestandteil unseres Ausbildung Plus Programms und vermittelt den Auszubildenden neben den sprachlichen Fähigkeiten auch die notwendige interkulturelle Kompetenz für ihre berufliche Zukunft.“, so Paul Scheibling, Berufsansprechpartner Ausbildung Plus und Projektkoordinator Erasmus+ der Humpis-Schule-Ravensburg.