Ausgleich für nicht genutzte Schülerfahrkarten geplant

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann hat Schüler und Eltern darum gebeten, die vorhandenen Schülermonatskarten nicht zu kündigen. Dieser Bitte schließt sich der bodo-Verkehrsverbund mit seinen Verkehrsunternehmen in einer Pressemitteilung an. An einer Ausgleichslösung für nicht genutzte Schülermonatskarten in der Corona-Pause werde bereits gearbeitet.

Laufen die erworbenen Schülermonatskarten normal weiter, könne das dazu beitragen, kleine und mittelständische Busunternehmen sowie andere Verkehrsbetriebe vor wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu bewahren, heißt es weiter. Der Verkehrsminister appellierte an Familien und auch die kommunale Ebene: „Wenn wir nicht umsichtig und vorsorgend handeln, haben wir nach der Corona-Krise eine Krise beim Schülertransport“.

Die Schließung von Schulen und Bildungseinrichtungen und ausgedünnte Ferienfahrpläne im ÖPNV führen aktuell dazu, dass immer mehr Eltern die Kosten für weiterlaufende Schülermonatskarten in Frage stellen. Doch zur Wahrheit gehöre auch, so der der Verkehrsverbund bodo, dass die Verkehrsunternehmen, allen voran mittelständische Busunternehmen, von diesen Tickets leben.