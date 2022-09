Ausgezeichnete Epilepsiebehandlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Epilepsiezentrum Bodensee, das das ZfP Südwürttemberg gemeinsam mit Kooperationspartnern betreibt, wurde erneut durch die Deutsche Gesellschaft für Epileptologie rezertifiziert.

Bereits seit 2005 betreibt das ZfP am Standort Weißenau eine eigenständige Abteilung für Epileptologie. Dort werden beispielsweise Menschen mit schwerer Epilepsie behandelt, bei denen eine ambulante Anpassung der Medikation schwierig oder kaum möglich ist und die deshalb einer stationären Behandlung bedürfen. Eine der beiden Stationen ist so eingerichtet, dass sie Menschen mit zusätzlichen körperlichen oder psychischen Behinderungen gerecht wird. „Außerdem verfügen wir über umfangreiche diagnostische Möglichkeiten“, erklärt Chefarzt Hartmut Baier, der seit vielen Jahren in der Fokus Ärzteliste als ausgewiesener Spezialist in der Epilepsiebehandlung geführt wird. Diese Diagnostik kommt beispielsweise zum Einsatz, wenn jemand erstmals einen epileptischen Anfall erlitten hat. „So können wir klären, ob eine Therapie angemessen ist und bei Bedarf einen fundierten Behandlungsplan ermöglichen.“

Auch im Hinblick auf epilepsiechirurgische Behandlungsmöglichkeiten sind am Standort Weißenau wesentliche Voruntersuchungen möglich, die dann in Kooperation mit dem universitären Epilepsiezentrum in Ulm gegebenenfalls um speziellere Untersuchungen ergänzt werden. „Sofern eine chirurgische Behandlung möglich ist, kann diese in der neurochirurgischen Klinik in Günzburg erfolgen“, erklärt Baier. „ Die Nach- und Weiterbehandlung hier in Weißenau ist in jedem Fall gewährleistet.“ Das Behandlungsangebot umfasst auch die Möglichkeit der Vagusnervstimulation, was ebenfalls in Kooperation mit der neurochirurgischen Klinik in Günzburg erfolgt.

Das Epilepsiezentrum Bodensee, als Kooperation mit der Stiftung Liebenau im August 2002 gegründet, wurde im Jahr 2009 erstmals nach den Qualitätskriterien der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie zertifiziert. In diesem Jahr erfolgte das zweite Mal eine Rezertifizierung. „Damit hat sich das Epilepsiezentrum Bodensee zu einem regionalen Epilepsiezentrum im Raum Württemberg und Allgäu mit einem soliden fachlichen Standard entwickelt“, erklärt Baier.