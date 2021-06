Ausgelaufenes Gefahrgut löst Feuerwehreisatz aus

Eine ausgelaufene, leicht entzündliche Flüssigkeit auf dem Gelände einer Baustelle in der Karmeliterstraße in Ravensburg hat am Samstagmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Wie die Polizei mitteilt haben Unbekannte augenscheinlich den Kanister aus einem Baucontainer genommen, auf die Straße gestellt und überfahren.

Die Flüssigkeit musste von der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg, welche mit elf Einsatzkräften vor Ort war, abgestreut und beseitigt werden.