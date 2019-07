Ausgeböllert: Das Rutenfest 2019 ist unwiderruflich vorbei – Ausklang auf der Veitsburg

Um 17 Uhr hallten am Samstag die letzten fünf Böllerschüsse des Rutenfestes 2019 – noch bei bestem Wetter – vom Mehlsack herunter. Die Musikkapelle St. Christina fing an zu spielen. Währenddessen war Kurt Schlachter mit seinen Rutentrommlern noch beim Aufspielen in der Stadt. Marschiert wurde dann trommelnd am Obertor vorbei auf die Veitsburg, um als erste der Trommlergruppen beim dortigen Rutenvergraben aufspielen zu können. Das Rutenvergraben bildet jedes Jahr den „offiziellen“ Abschluss des Ravensburger Rutenfestes. Es folgten dann auf der Veitsburg die Fahnenschwinger St. Konrad. Man merkte die Wetteränderung, die ersten Blitze zuckten am Himmel Und dann passierte es: Noch ehe der Fanfarenzug Tell aufspielen konnte, setzte kurz nach 19.30 Uhr der Regen ein, der immer stärker wurde. Schirme und Plastikhüllen wurden ausgepackt, die meisten Besucher des Rutenvergrabens flüchteten unter die Schirme – und hatten zunächst auch weiterhin noch Spaß. Doch der Regen nahm immer weiter zu, und bald war schlichtweg alles nass. Eingefleischte Ravensburger sangen trotzdem das Heimatlied, es folgte „Die Fischerin vom Bodensee“. Doch nach und nach lichteten sich die Reihen mehr und mehr. Nun heißt es warten auf den Sommer 2020, denn: Nach dem Rutenfest ist vor dem Rutenfest! Fotos: Siegfried Heiss