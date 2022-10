Ausflug mit den Bürgerschaftlich Tätigen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die abwechslungsreichen Angebote der Offenen Hilfen der Lebenshilfe Ravensburg werden von einer Vielzahl Bürgerschaftlich Tätigen begleitet.

Nahezu täglich finden Clubs mit zwischen acht und 16 Teilnehmer/innen mit Behinderungen statt. Die Bürgerschaftlich Tätigen begleiten die Teilnehmer/innen und unterstützen diese, je nach individuellem Bedarf, bei den verschiedenen Angeboten. So werden jetzt im Herbst zum Beispiel gemeinsam Drachen gebastelt, eine Kürbissuppe gekocht oder Kürbisgeister geschnitzt.

Die Lebenshilfe Ravensburg bietet ebenso regelmäßig Tagesausflüge und (Wochenend-) Freizeiten an. Sie sind nicht nur für die Teilnehmer/innen ein Highlight im Lebenshilfe Jahr. Auch für die Eltern und Angehörigen sind diese Zeiten wichtige Entlastungen. Diese Freizeitangebote können ebenfalls nur durch den tatkräftigen Einsatz unserer Bürgerschaftlich Tätigen durchgeführt werden.

Jährlich lädt die Lebenshilfe Ravensburg die Bürgerschaftlich Tätigen zum Dank zu einem Ausflug ein. In diesem Jahr ging es nach Meersburg in die „belebte Burg“. Mittelalterliches Handwerk wurde gezeigt, Gaukler und Spielleute waren unterwegs und haben somit den Tag abwechslungsreich und interessant gemacht. Ganz gemäß dem Motto „Mittelalter“ ging es zum Abschluss des Ausfluges noch ins „Drachenfeuer“, wo bei Odin oder „redseligen“ Wasser, Rahmfladen oder Ochsenrippen verzehrt wurden.

Es war insgesamt ein kurzweiliger Tag, bei dem der Zusammenhalt zwischen den Bürgerschaftlich Tätigen und der Lebenshilfe Ravensburg wieder einmal erlebbar wurde.

An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Bürgerschaftlich Tätigen, die sich in der Lebenshilfe Ravensburg engagieren.

Hast du auch Lust dich zu engagieren und mitzumachen? Dann melde dich gerne unter: 0751/24578 oder info@lebenshilfe-ravensburg.de