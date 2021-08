Auseinandersetzung in der Seebruckstraße

Leicht verletzt worden ist am frühen Sonntag ein 24 Jahre alter Mann, nachdem er sich mit einem bislang Unbekannten in der Seebruckstraße geprügelt hat. Zuvor war es nach Angaben der Polizei in einer Gaststätte um kurz nach 2 Uhr zu einem Streit zwischen den Männern gekommen, in dessen Verlauf der Angreifer den 24-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf schlug. Dieser stürzte daraufhin und riss den Unbekannten mit sich. Aus einer Rangelei am Boden befreite sich der Angreifer, stand auf und trat nach dem Gesicht des 24-Jährigen, bevor er zu Fuß flüchtete. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter Telefon 0751 / 80 33 333 um sachdienliche Hinweise.