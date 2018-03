„Ausblick auf das Paradies“ feiert Premiere im Theater Ravensburg

„Elling“ ist einer, der peinlich genau seine Sachen in Ordnung hält. Der sein Teleskop in Anschlag bringt, um die Menschen im Häuserblock gegenüber ins Visier zu nehmen. Er ist mutterseelenallein und versucht, mit dem Leben zurecht zu kommen. Markus Hepp ist dieser Elling. Sein Monolog „Ausblick auf das Paradies“ von Christine Bette Bopp, Stephanie Kunz und Helmut Zhuber nach dem gleichnamigen Roman von Ingvar Ambjørnsen feierte am Donnerstagabend im Theater Ravensburg Premiere.

Der norwegische Bestseller-Autor Ingvar Ambjørnsen ist für seinen Hang zu schrägen Charakteren bekannt. Seine „Elling“-Romane stehen für einen seiner Sonderlinge, der sich psychisch labil einbunkert und von dort aus das Leben draußen beäugt. Elling hatte er sich zu Beginn als einen sehr unangenehmen Menschen vorgestellt. Quasi einen Kleinstadt-Psychopathen, der andere manipuliert. „Aber plötzlich war er so da, wie er jetzt ist: Eigentlich ganz lieb, aber eben schwer krank“, sagte er in einem Interview in der Tageszeitung taz. Einen solchen verkörpert Markus Hepp unter der Regie von Kathleen Draeger-Ostermeier.

Viele Menschen finden sich in dem Stück wieder

Sympathisch, weil infantil, aber auch gemein, wenn er sich im Supermarkt an die Fersen einer ausspionierten Nachbarin hängt. Ein Tisch mit einem Stuhl dahinter, ein Schränkchen und gegenüber ein Teleskop. „Ding Dong“ macht es an der Haustür und Hepps Miene verzieht ins Säuerliche. „Sie kommen, man will mich holen!“, wird ihm angst und bange. Statt zu öffnen, schaltet er das Radio an und entspannt sich. Schneidet mittels Stift und Lineal einen Zeitungsartikel aus. Klebt ihn zu den anderen in einen Ordner und ist sichtlich zufrieden. Das ist ein gelungener, wortloser Einstieg. Komisch erscheint er einem, weil wir glauben, so etwas nie zu tun. In Wirklichkeit finden sich viele Menschen an vielen Stellen in diesem Stück in ihrem Verhalten wieder.

Mutter ist nicht zu Hause, sagt er lakonisch. Sie ist am 11. November im Krankenhaus eingeschlafen. Undramatisch. Einsam am Tisch sitzend in einer Wohnung, von der aus er Hunderte von Lichtquadraten sieht. Es sind die Fenster der umliegenden Blöcke, in denen er eine Frau, so um die 60 Jahre alt, ausmacht. Sie zupft an den verwelkten Blättern ihrer Blumen. Wie Mutter. „Spanner? Ne!“, winkt Elling ab. Abgesehen von kleineren Textunsicherheiten, die den Fluss des Monologs anfangs etwas störten, gab Markus Hepp diesen isolierten Sonderling. Als Zuschauer schwankt man zwischen Sympathiebekundung und Distanzierung.

Ausblick auf ein trostloses Paradies

Verliebt ist Elling in Norwegens ehemalige Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland. Am liebsten hätte er sie bei sich daheim, fantasiert er beim Einkleben des nächsten Artikels. Malt sich ihr Hinterteil im Gummianzug auf dem Surfbrett aus. Nichts davon wird Realität, die er eh nicht aushalten könnte.

Beherrschend sind Hepps Gesichtsmimiken, wenn er zum heimlichen Verfolger im Supermarkt wird und einen Reinfall nach dem anderen erlebt. Man fiebert mit, wenn er das Teleskop zur Abwechslung auf das Stockwerk tiefer richtet. In den eigenen vier Wänden spielt er das angewidert Sein von Zungenküssen durch und wird auch gern mal ganz direkt. In seiner Welt aus Vorbehalten.

Netter Naivling und miesepetriger Querulant

Markus Hepps Monolog bewältigt beides – den netten Naivling, der weiterhin vier Scheiben Graubrot abends isst, und den miesepetrigen Querulanten, der sich an den Marotten der anderen ergötzt.

„Ich wurde zu einem Gott mit Ausblick auf das Paradies“, schockiert von seinen sexuellen Fantasien, die einige Komik im Zuschauersaal auslösen. Am Schluss platzt die Bombe – Elling muss raus! Es macht Ding Dong, er nimmt sein Köfferchen und geht. Ganz entspannt nach diesem sensiblen Bravourstück.