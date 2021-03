Ausbildungszentrum Schussental geht im September an den Start

Die TWS Netz GmbH und die Firma Franz Lohr GmbH haben eine gemeinsame Ausbildungsgesellschaft gegründet, die Ausbildungszentrum Schussental GmbH. Der Fokus liegt auf Ausbildungsberufen mit Elektronik und Anlagemechanik. Beteiligt am Unternehmen sind beide Partner zu je 50 Prozent.Sitz des neuen Zentrums sind Räumlichkeiten bei der Firma Lohr in der Schwanenstraße 48 (ehemaliges GAMO-Gelände).

Die Einrichtung der Lehrwerkstatt stellt die TWS. Zurzeit werden dort umfängliche Renovierungsarbeiten durchgeführt. So werden unter anderem neue Zwischendecken eingezogen - im oberen Bereich entstehen dann die Seminarräume – und neue Sanitärräume eingebaut. In den Genuss einer guten praktischen überbetrieblichen Ausbildung sollen aber nicht nur Auszubildende der beiden Unternehmen TWS Netz und Lohr kommen. Das Ausbildungszentrum ist offen für weitere Partnerunternehmen. „Wir wollen mit der Gründung langfristig eine gute technische Ausbildung sicherstellen. Dort steigt der Bedarf an kompetenten Fachkräften enorm,“ sagt Helmut Hertle, Geschäftsführer der TWS Netz. Nico Brombeis, Geschäftsführer von Lohr ergänzt dazu: „Uns ist es wichtig, unseren Auszubildenden eine möglichst hohe Ausbildungsqualität bieten zu können. Dies gelingt gemeinsam leichter. Deshalb tun wir uns zusammen und öffnen das Zentrum auch für weitere Partner.“

Der Betrieb startet mit drei erfahrenen Ausbildungsmeistern. Alle drei kommen von der überbetrieblichen Ausbildung der Firma Schuler in Weingarten. Im Zuge einer Neustrukturierung wird diese nach jahrzentelanger erfolgreicher Tätigkeit im Juli 2021 eingestellt. Das neue Ausbildungszentrum bietet auch den Betrieben, die bisher die Dienstleistungen der Firma Schuler in Anspruch genommen haben, ihre Dienste an und will damit auch einen Beitrag zu Stärkung der regionalen Wirtschaft leisten.

Die TWS braucht Elektriker und Elektroniker für eine Vielzahl spannender und zukunftssicherer Aufgaben. „Elektriker sind grundsätzlich rar. Und auch weil wir spezifische Anforderungen haben, legen wir großen Wert auf eine eigene fundierte Ausbildung,“ berichtet Anton Buck, Prokurist der TWS. Die Firma Lohr ist spezialisiert auf Rohrleitungs- und Anlagenbau sowie Gebäudetechnik und benötigt qualifizierte Fachkräfte, die sich den anspruchsvollen Projekten stellen. Oliver Thiel, Prokurist bei Lohr pflichtet Anton Buck bei: „Eine gute Ausbildung legt das Fundament für eine spätere Fachkarriere und wir brauchen dringend gute Spezialisten.“ Beginnen werden im Herbst voraussichtlich zirka 50 Auszubildende beider Firmen. Ein Drittel ihrer Ausbildungszeit werden sie hier verbringen, ein weiteres Drittel in der Berufsschule und den Rest im Ausbildungsbetrieb.