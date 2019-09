Ausbildung zum „Elternguide“ in der Region erstmals angeboten

In Ravensburg können sich Arbeitnehmer erstmals zu einem „Elternguide“ ausbilden lassen. Elternguides sollen laut einer Pressemitteilung in den Betrieben Ansprechpartner für Mütter und Väter sein und so das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen praxisnah zu fördern.

Gesucht werden Menschen, die Lust darauf haben, ihren Kollegen als Ansprechpartner und Botschafter für das Thema Beruf und Familie zur Verfügung zu stehen, so die Ankündigung. Die Ausbildung, die auch vom Landratsamt Ravensburg und der Kontaktstelle Frau und Beruf unterstützt wird, richtet sich zum Beispiel an Beschäftigte in Personalabteilungen und dem Gesundheitswesen, Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsräte, Personalräte, Ombudspersonen sowie Interessierte und engagierte Beschäftigte.

Inhalte der Ausbildung sind unter anderem Mutterschutz und Mutterschaftsgeld, Elternzeit und Elterngeld, Rahmenbedingungen für einen Wiedereinstieg nach der Elternzeit und Teilzeit, Notfallbetreuung sowie Elterncoaching.

„Mittelständische Unternehmen haben oft nur beschränkte Möglichkeiten, Eltern im Alltag zwischen Beruf und Familie konkret zu beraten und zu unterstützen“, wird Marina Ricciardella, Personalreferentin der Forcam GmbH, in dme Schreiben zitiert. „Wir wollen die Initiative der Elternguides mit fördern und freuen uns, die erste Ausbildung in unserer Region auch logistisch unterstützen zu können.“ Forcam stellt Räumlichkeiten am Hauptsitz in Ravenburg-Weißenau zur Verfügung.

Organisatorisches

Das Seminar findet am Donnerstag und Freitag, 10. und 11. Oktober, jeweils von 9 bis 17 Uhr in den Räumen von Forcam, An der Bleicherei 15 in Ravensburg statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 449 Euro für die zwei Tage inklusive Verpflegung. Die Seminarleitung hat Christiane Kuntz-Mayr, Mit-Inhaberin der Firma elvisory. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an christiane.kuntz-mayr@elvisory.de.