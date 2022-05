Ausbildung im Zeichen der Inklusion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei den „BBW-Open“ im Berufsbildungswerk Adolf Aich (BBW), gab es gleich mehrfach Grund zum Feiern: Nach zweijährigem Verzicht lud die Einrichtung der Stiftung Liebenau wieder zum „Tag der offenen Tür“ ein. Pünktlich zum 40-jährigen Bestehen und im Rahmen der Ravensburger Inklusionstage gaben Azubis und Ausbildende einen Einblick in die 52 Ausbildungsberufe und das facettenreiche Angebot. Mehr als 1200 Gäste begrüßten sie in ihren Werkstätten und Ausbildungsräumen.

Einmal im Jahr wird das Foyer des BBW zum „Markt der Möglichkeiten“. Dann präsentieren einzelne Ausbildungsbereiche ihre handwerklichen Erzeugnisse oder führen in ihren Fachbereich ein. Fabian Schulz ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Er macht eine Ausbildung zum Fachinformatiker. „Wir haben eine interaktive Präsentation zum Thema ,Deep Fakes' erstellt. Das sind manipulierte Videos, in denen, mithilfe von künstlicher Intelligenz, Gesichter verfremdet und Stimmen imitiert werden können“, sagt der Azubi im ersten Lehrjahr. „Später möchte ich gerne in der Schweiz arbeiten. Ich mag das Land, und die Bezahlung ist da auch besser“, sagt Schulz mit einem Schmunzeln. Vor seiner Ausbildung im BBW hat ihm eine solche Perspektive gefehlt. „Aufgrund von persönlichen Problemen habe ich längere Zeit gar nicht gearbeitet, jetzt habe ich hier genau mein Ding gefunden.“

Unterstützung finden die Azubis bei den Bildungsbegleitern. Auch die informieren über Ausbildungsangebote und unterstützende Maßnahmen, die es den Jugendlichen mit Teilhabebedarf, Autismus oder psychischen Problemen einfacher machen, den Alltag rund um die Ausbildung zu organisieren. Eine von ihnen ist Franziska Eggert. „Das BBW Open ist für uns die beste Gelegenheit, Gespräche mit interessierten Eltern und künftigen Auszubildenden zu führen und sie persönlich beraten zu können“, sagt sie.

Um die Perspektiven der Auszubildenden ging es am Nachmittag auch in einem Podiumsgespräch, zu dem Geschäftsführer Herbert Lüdtke geladen hatte. Mit den Ehrengästen Dorothea Court, Leiterin des Jobcenters, und Stadträtin Ingrid Brobeil-Wolber (Bündnis 90/Die Grünen), ergab sich eine interessante Diskussion über die Durchlässigkeit des Arbeitsmarktes für Menschen mit Unterstützungsbedarf und den Einfluss sozialer Einrichtungen auf die Inklusionsfreudigkeit der Bevölkerung.