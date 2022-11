Aus für die BOB wäre eine bittere Pille für Ravensburg

Nachteile für den Standort Ravensburg befürchtet die Stadtverwaltung, wenn die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) Ende nächsten Jahres ihren Betrieb einstellen müsste. Auch für die Mobilitätswende wäre das Aus für die Geißbockbahn ein herber Schlag, heißt es in einer Stellungnahme.

Wie berichtet, kann die BOB die Bedingungen der europaweiten Ausschreibung des Landes für den Schienenverkehr ab Ende 2023 wohl auch mit einem Partner nicht erfüllen. Die Stadt Ravensburg ist ein Anteilseigner der BOB, gemeinsam mit Friedrichshafen und Meckenbeuren sowie den beiden Landkreisen.

Konkrete Nachteile

„Als das Netz Ende der 80er Jahre ausgedünnt wurde, haben sich die Landkreise und die Städte und Gemeinden zusammengeschlossen und mit der BOB diese Lücke geschlossen. So konnte sichergestellt werden, dass auch kleinere Haltepunkte wieder bedient werden. Eine Erfolgsgeschichte, die seit Jahrzehnten von den Fahrgästen wertgeschätzt wird“, so Ravensburgs Pressesprecher Timo Hartmann.

Das Aus wäre

ein trauriges Ende einer ansonsten erfolgreichen Geschichte.

Die konkreten Nachteile lägen auf der Hand. Hartmann: „Sollte es die Geißbockbahn nicht mehr geben, wäre das ein herber Verlust für den Nahverkehr in unserem Oberzentrum. Mit einem Schlag wären die kleinen Bahnhöfe, die die BOB anfährt, vom Schienennetz abgeschnitten. Das hätte immense Auswirkungen auf die Pendlerinnen und Pendler und würde deren Verbindung sehr verschlechtern.“

Die Stadt befürchtet dadurch „Nachteile auch für den Standort Ravensburg“: „Wir müssen den ÖPNV dringend attraktiver machen. Kommenes Jahr soll das Deutschlandticket eingeführt werden. Da muss es auch gute Verbindungen geben, damit die Menschen in unserer Region davon gut profitieren können. Der ÖPNV ist ein wichtiger Baustein in der Mobilitätswende. Ohne die BOB würden wir wieder einen Schritt zurückgehen.“

„Vom Maß überrascht“

Der Ravensburger Landrat Harald Sievers sieht die Existenz der BOB ebenfalls gefährdet: „Das Ausschreibungspaket des Landes ist riesig. Wir haben eine Vergrößerung des Umfangs erwartet, sind von diesem Maß allerdings überrascht“, sagte Sievers am Freitag. „Jetzt gilt es, auf Grundlage der vom Land vorgegeben Bedingungen, unsere Handlungsoptionen zu prüfen. Die Beiratsmitglieder stehen dazu in engem Austausch. Entscheidend ist, dass der Umfang und die Qualität des Angebots für unsere Bürgerinnen und Bürger in der Region auch in Zukunft erhalten bleibt.“