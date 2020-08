Aus für Centurion Vaude nach Sturz von Ben Zwiehoff

Welche Folgen ein zweisekündiges Video haben kann, zeigt ein Fall, der jetzt am Neu-Ulmer Amtsgericht verhandelt worden ist. Ein 18-Jähriger aus Burlafingen hat im Juli 2019 seiner Lehrerin in einer Berufsschule in Karlsruhe heimlich unter den Rock gefilmt und dieses Video in einer WhatsApp-Gruppe geteilt.

Außerdem musste sich der junge Mann wegen einer zweiten Tat vor dem Jugendschöffengericht verantworten: 46 Mal handelte er laut Anklageschrift mit Marihuana.