Aus aller Welt kommen Besucher zum Rutenfest

Shanghai, Bangkok, Dubai, USA: Das Ravensburger Rutenfest lockt Menschen aus der ganzen Welt nach Oberschwaben. Die SZ hat einige Tage im Vorfeld mit ihnen gesprochen und sie gefragt, warum sie die weite Reise auf sich nehmen.

Mattias Buehler lebt seit drei Jahren beruflich im chinesischen Shanghai. Er kommt zum Rutenfest, weil er in Ravensburg aufgewachsen und zur Schule gegangen ist. Der 30-Jährige nimmt die Festlichkeiten als Gelegenheit wahr, sich mit alten Freunden und Bekannten wiederzutreffen. „Das Rutenfest bedeutet Heimat für mich“, sagt Buehler, der früher bei den Landsknechten war.

Auch René Klotzer, der sonst eher an Weihnachten nach Ravensburg zurückkehrt, lässt sich das diesjährige Rutenfest nicht entgehen. Der 36-Jährige lebt in Bangkok, der Hauptstadt von Thailand. Genau wie sein bester Freund, mit dem er zuerst im Kindergarten, dann in der Realschule Ravensburg war. Gemeinsam waren sie stolze Mitglieder der Schützentrommler. Aufgewachsen ist Klotzer in der Ravensburger Südstadt. In Bangkok wohnt der Ur-Ravensburger seit zweieinhalb Jahren, zuvor hatte er zehn Jahre erst in der Schweiz und dann in Malaysia gearbeitet. Einige Rutenfeste musste er in der Vergangenheit sausen lassen, nun kann er zum ersten Mal seit 2012 wieder am Rutenfest teilnehmen. Dorthin geht er eigenen Angaben nach hauptsächlich, um seine Freunde zu treffen, aber auch, um die Ehemaligen des Trommlerkorps zu begleiten und beim Umzug mitzulaufen. Auch für ihn bedeutet das Rutenfest vor allem eines: Heimat.

Auch Sabine Isabel Ampferl hatte eine weite Anreise zum Rutenfest: Sie lebt in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo sie beruflich seit Anfang 2013 tätig ist. Die 41-Jährige kommt regelmäßig, weil sie sich mit dem Ravensburger Rutenfest verbunden fühlt – dort ist sie geboren, dort ist sie daheim. Wichtig sei ihr auch „das Zusammentreffen mit Freunden, die man nicht so häufig sieht“. Außerdem sei es bei ihrer Familie zu einer Tradition geworden. Das Rutenfest bedeutet für Ampferl auch Verbundenheit zur Region, „denn es gibt noch viele Unterschiede zwischen Ravensburg und Dubai“. Ihr Mann, habe schon etwas früher Geschäfte in Dubai gemacht, sagt Ampferl. Sie selbst habe sich dort selbstständig gemacht und ihre eigene Marketing-Firma etabliert. Nebenbei veranstaltet sie Pferde-Coachings und gibt Reitunterricht. Ihre Liebe zu Pferden hat schon in Ravensburg begonnen: Beim Festzug ritt sie jedes Jahr als Frau von Heinrich der Löwe mit. Ihre Familie und ihre zwei Brüder leben immer noch in Ravensburg.

„Am Rutenfest ist es immer schön nach Hause zu kommen, da man dort, zum Beispiel am Frohen Auftakt, alte Freunde und Bekannte wieder trifft,“ sagt Alexander Heiss, der vier Monate in Mississippi, Amerika auf Montage war. Zum Rutenfest reiste er dieses Jahr extra aus Ecuador an. Der 27-Jährige arbeitet im Kundendienst bei MTU und nimmt sich jedes Jahr extra Urlaub, um auf das Rutenfest zu gehen. Er sei zwar in Ravensburg aufgewachsen, aber schon seit acht Jahren auf Montage, berichtet er. Der Ravensburger ist es daher gewohnt, weite Strecken für das Rutenfest in Kauf zu nehmen: Er flog auch schon eigens aus Pakistan oder Hongkong ein. In der Heimat besucht er dann vor allem seine Familie, seine Freunde und seine Freundin.