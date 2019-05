Aus Ärger Fenster eingeworfen

Ein 35-jähriger Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in Weißenau hat am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr während einer Auseinandersetzung zwei Fenster eingeworfen. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Der Tatverdächtige war mit anderen Bewohnern in der Gemeinschaftsküche in Streit geraten, in dessen Verlauf ihn seine Landsleute aus der Küche drängten. Vermutlich aus Verärgerung darüber warf der 35-Jährige anschließend einen Stein und ein Metallstück gegen die beiden Fensterscheiben. Die Polizei zeigte den Mann wegen Sachbeschädigung an.