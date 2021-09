Aulendorfer Kegelturnier 2021

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Turnier war der Auftakt der neuen Saison und zugleich der erste Wettbewerb seit dem Saisonabbruch im letzten Winter. Unsere Damen sichern sich Platz 2 und die Herren verpassen den Sprung auf das Podest.

Um das Infektionsrisiko zu reduzieren, wurde das Turnier dieses Jahr in einem anderen Modus ausgetragen. So waren immer nur zwei Mannschaften gleichzeitig anwesend. Was Berg ein „internes Duell“ zwischen Herren und Damen bescherte. Zudem traten wir mit einer Herrenmannschaft gegen den KSV Baienfurt an und die Dritte Herrenmannschaft startete ohne direkte Gegner.

Im ersten Spiel zwischen Berg und Baienfurt konnte der SKC gut starten. Daniel Erens zeigte mit 589, dass er in guter Form ist und legte den Grundstein für das Gesamtergebnis. Ralf Erens konnte mit 518 nicht ganz mithalten, dennoch auf ein gutes Spiel zurück blicken. Peter Dietenberger blieb mit 505 hinter seinen Erwartungen. Walter Hecht spielte mit 535 ein solides Ergebnis. In Summe reichten die 2147 für den 5. Platz.

Die zweite Herrenmannschaft aus Berg spielte im direkten Anschluss und zeigte sich ebenfalls treffsicher. Hans Peter Saile überzeugte mit 573 Holz. Auch Walter Kellermann, 530, kann auf ein gutes Spiel zurück blicken. Marcus-Michael Hartwig konnte mit 504 nicht ganz seine Leistungen abrufen. Zudem sprang Walter Hecht nochmals ein. Hecht spielte im zweiten Spiel 493. Mit 2100 Gesamtholz belegte diese Mannschaft Rang 8.

Am frühen Sonntagmorgen ging es dann im Duell Herren gegen Damen zur Sache. Stephan Hartwig kam gut in sein Spiel, konnte jedoch nicht bis zum Schluss die Leistungen abrufen und musste sein Spiel mit 519 beenden. Manuel Erens blieb mit 534 deutlich hinter seinen Möglichkeiten. Pascal Hartwig zeigte mit 549 eine solide Leistung und Georg Buß schloss sein Spiel mit 558 ab. Gemeinsam reichte es dieser Herrenmannschaft mit 2160 Gesamtholz und Platz 4 nicht auf das Treppchen.

Die Damen hielten stark dagegen und konnten lange mit den eigenen Herren mithalten. Sarah Hartwig verpasste mit 495 nur knapp die 500er-Grenze. Dagmar Keller erzielte solide 502 Holz in der Startpaarung. Sandra Reize verpasste mit 499 ebenfalls den 500er, während Jasmin Abbate mit 560 ein Ausrufezeichen setzte. Mit starken 2056 belegte sie Rang 2 der Wertung.

Für Berg war das Turnier wieder ein gelungener Auftakt in die neue Saison, bei der alle Starter für sich austesten konnten, wie sie zum Rundenbeginn stehen.