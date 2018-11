Aulendorf und Bad Wurzach siegen knapp

Die beiden Spitzenmannschaften der Fußball-Kreisliga A I haben am 13. Spieltag knapp gewonnen: Tabellenführer Aulendorf siegte in Weingarten mit 2:0, Verfolger Bad Wurzach 2:1 in Ravensburg.

SK Weingarten – SG Aulendorf 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Janik Vogt (35.), 0:2 Lukas Steinhauser (90.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte (SK Weingarten, 90.). – Aulendorf behauptet die Tabellenführung. Die Partie begann schleppend, keine der beiden Mannschaften fand ins Spiel. Die Führung für die SG Aulendorf war glücklich. In der zweiten Halbzeit erspielte sich die SGA dann mehr Chancen und gewann verdient.

TSB Ravensburg - TSG Bad Wurzach 1:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Simon Wahl (45., Foulelfmeter, 56.), 1:2 Peter Rogg (80., Foulelfmeter). Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte (TSB Ravensburg, 45.) – Bad Wurzach siegt in Überzahl nur knapp. Die erste Halbzeit verlief recht ausgeglichen. Keines der beiden Teams konnte sich aussichtsreiche Chancen erarbeiten, bis die favorisierte TSG kurz vor der Pause etwas glücklich per Strafstoß in Führung ging. Bad Wurzach startete besser in die zweite Halbzeit und erhöhte. Der TSB machte das Spiel nochmals spannend. Wurzach rettete den Sieg aber über die Zeit und verweilt auf Platz zwei.

SV Bergatreute – SGM Waldburg/Grünkraut 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Tobias Heber (14.), 1:1 Florian Locher (39.). – Bergatreute springt dank Remis auf Platz drei. Die Führung entstand aus der ersten guten Gelegenheit des SV Bergatreute, rechtfertigte sich aber im Nachhinein durch weitere Chancen. Die SGM kam danach aber ebenfalls in die Partie und glich per Standardsituation vor der Pause aus. In der zweiten Hälfte kam von beiden Mannschaften wenig.

TSV Berg II – SV Reute 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Lars Stöckler (6.), 1:1 Fabian Schnitzer (74.), 1:2 Timo Schüle (90.). – Reute holt Sieg in letzter Sekunde. Die frühe Führung für den SV Reute war zwar nicht unverdient, nach dem Tor kam von den Gästen allerdings recht wenig. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SVR überlegen, vergab aber einige Möglichkeiten. Der sehenswerte Ausgleich für den TSV kam überraschend. Reute wollte aber den Sieg und entschied das Spiel trotz verschossenem Strafstoß für sich.

SV Haisterkirch – FG 2010 WRZ 2:4 (1:3). Tore: 0:1 Kevin Wenger (4.), 0:2 Daniel Pfefferkorn (28.), 1:2 Marian Brielmayer (34.), 1:3 Stefan Wieland (41., Foulelfmeter), 2:3 Lukas Ströbele (60.), 2:4 Julius Strobel. – Haisterkirch kassiert gegen die FG 2010 die nächste Niederlage. Die FG 2010 startete äußerst effektiv. Der SVH verkürzte zwar verdient, musste aber durch einen umstrittenen Strafstoß das nächste Gegentor hinnehmen. In der zweiten Halbzeit verkürzte Haisterkirch zwar erneut, die FG 2010 ließ sich den Sieg aber nicht mehr nehmen.

SG Baienfurt – SV Wolfegg 2:1 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Julian Heinzler (53., 54.), 2:1 Florian Metzler (71.). Baienfurt gewinnt dank Doppelschlag. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit erhöhte die SG Baienfurt nach dem Seitenwechsel den Einsatz und wurde durch zwei Treffer binnen zwei Minuten belohnt. Der Anschlusstreffer sorgte für eine spannende Schlussphase, letztendlich ließ die SGB aber nichts mehr anbrennen.

SV Vogt – SV Wolpertswende 4:1 (2:1). Tore: 0:1 Daniel Litz (27.), 1:1, 2:1 Lukas Beu (27., 45.), 3:1, 4:1 Manfred Kraus (45., 55.) – Vogt dreht das Spiel und siegt verdient. Die Führung für den SV Wolpertswende kam etwas glücklich und wurde postwendend egalisiert. Vogt übernahm das Spielgeschehen und sorgte früh für die Vorentscheidung.