Aulendorf und Bad Wurzach patzen

Am 16. Spieltag der Fußball-Kreisliga A I haben Niederlagen der SG Aulendorf (0:3 in Baienfurt) und der TSG Bad Wurzach (1:4 in Berg) das Meisterschaftsrennen wieder spannend gemacht. Aufgrund der Siege der Verfolger sind es nur noch drei Punkte Abstand vom Tabellenführer bis zum sechsten Platz.

SG Baienfurt – SG Aulendorf 3:0 (1:0) – Tore: 1:0 Kilian Mützel (10., FE), 2:0 Robin Kny (70.), 3:0 Julian Heinzler (80.). – Baienfurt macht Fehlstart der SGA perfekt. Beide Mannschaften begannen munter, der SG Baienfurt gelang nach zehn Minuten per Strafstoß die Führung. Diese nahm die SGB verdient mit in die Pause. Nach der Pause spielte Aulendorf auf den Ausgleich, Baienfurt verteidigte das Anlaufen der Gäste geschickt und erhöhte auf 2:0. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff machte SGB mit dem dritten Tor den Sack zu. Baienfurt hält mit dem verdienten Sieg den Anschluss zur Spitze, Aulendorf hat sein Polster verspielt.

SV Bergatreute – SV Wolpertswende 5:2 (1:0) – Tore: 1:0, 3:0 Simon Kloos (40., 68.), 2:0 Tobias Peter (64.), 4:0 Johannes Brauchle (76.), 4:1, 4:2 David Polka (83, 90.), 5:2 Jakob Dörr (90.). – Bergatreute schießt sich gegen Wolpertswende auf den Relegationsplatz. Nach verhaltenem Beginn beider Teams brauchte es 40 Minuten, ehe der favorisierte SV Bergatreute in Führung ging. Auch nach dem Seitenwechsel hatten beide Mannschaften Anlaufschwierigkeiten. Dann aber erhöhte der SVB binnen zwölf Minuten auf 4:0 und entschied das Spiel verdient für sich.

SV Reute – SV Wolfegg 3:1 (1:0) – Tore: 0:1 Lukas Wessle (31.), 1:1 Niklas Klawitter (45.), 2:1 Patrick Schneider (82.), 3:1 Johannes Freßle (90.). – Reute entscheidet Derby spät für sich. Der SV Wolfegg kam besser in die Partie und zum 1:0. Kurz vor der Pause nutze der SV Reute einen Strafstoß zum schmeichelhaften Ausgleich. Auch in der zweiten Halbzeit stellte sich der SVW lange besser an, bis Reute zehn Minuten vor dem Ende die glückliche Führung erzielte. Daraufhin warfen die Gäste alles in die Waagschale, Reute konterte und Johannes Freßle traf zum 3:1.

TSB Ravensburg – SV Haisterkirch 2:3 (0:3) – Tore: 0:1, 0:2 Christian Egger (1., 20.), 0:3 Viktor Krohmer (39., ET), 1:3 Leonhard Erlenbusch (77), 2:3 Migjen Meholi (89.). – Ravensburg machte es gegen Haisterkich spannend. Die erste Halbzeit gehörte den Gästen: Christian Egger stellte schnell auf 2:0 für Haisterkirch. Kurz vor der Halbzeit half dem SVH ein Eigentor zum verdienten 3:0-Pausenstand. In der zweiten Hälfte ließ Haisterkirch später eine Chance nach der anderen liegen, der TSB verkürzte auf 2:3.

SGM Waldburg/Grünkraut – FG 2010 WRZ 0:1 (0:1) – Tor: 0:1 Maximilian Feist (42.) – Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte (SGM, 51.), Gelb-Rote Karte (FG, 88.) – FG 2010 sichert sich wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Die FG kam zwar besser in die Partie, bis zur Halbzeit spielte aber auch Waldburg mit. Die Führung kurz vor der Pause gelang der FG per direktem Freistoß. Nach der Pause wurde das Spiel zerfahrener, der Sieg der Gäste war aber verdient.

TSV Berg II – TSG Bad Wurzach 4:1 (3:0) – Tore: 1:0, 3:0 Kian Fetic (23., 30.), 2:0 Lukas Reinisch (24.), 3:1 Nikolas Vera-Godoy (80.), 4:1 Daniele D’Ercole (90.). – Berg schockt Bad Wurzach. Schon nach einer halben Stunde stand es 3:0 für Berg. Zwar spielte Bad Wurzach nach dem Seitenwechsel besser, Berg verteidigte jedoch gut. Erst in der 80. Minute erzielte die TSG den Anschlusstreffer, das war zu spät. Die TSG Bad Wurzach rutscht im Aufstiegsrennen um vier Plätze ab, Berg sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf.

SV Vogt – SK Weingarten 1:0 (1:0) – Tor: Raphael Buemann (21., FE). Vogt hält dank des Pflichtsiegs gegen das Tabellenschlusslicht den Anschluss zur Spitze.