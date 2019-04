Aulendorf steht gegen Bergatreute unter Druck

Nachdem die Spiele am vergangenen Wochenende die Teams der Fußball-Kreisliga AI noch enger zusammenrücken ließen, steht der 17. Spieltag ganz im Zeichen der direkten Begegnungen von Meisterschaftsanwärtern und Abstiegskandidaten – allen voran das Spitzenspiel zwischen der SG Aulendorf und dem SV Bergatreute. Aber auch die anderen Spiele haben es in sich.

SG Aulendorf – SV Bergatreute (Hinspiel: 0:3 nach Spielabbruch): Erster gegen Zweiter. Ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga steht am Sonntag auch in der Kreisliga A ein absolutes Spitzenspiel auf dem Programm. Die SG Aulendorf gilt weiterhin als Topfavorit auf die Meisterschaft, kam mit nur einem Punkt aus zwei Spielen aber schlecht aus der Winterpause. „Wir sind nicht der Meinung, dass wir den Rückrundenstart in den Sand gesetzt haben, auch wenn wir uns natürlich mehr Punkte versprochen haben. Wir schauen auf das große Ganze und sind mit der Entwicklung der Mannschaft unter Andreas Krenzler weiterhin sehr zufrieden. Wir schauen nur auf uns und freuen uns auf das Topspiel gegen Bergatreute. Die Chancen stehen meiner Meinung nach 50:50, aber wir wollen das Heimspiel natürlich gewinnen“, sagt Eric Buraty, Vorstand der SG Aulendorf. Gegner Bergat-reute befindet sich aber in guter Verfassung und hat mit einem Auswärtssieg die Chance neuer Tabellenführer zu werden und ein Ausrufezeichen zu setzen. „Wir wollen unsere Chance nutzen, auch wenn wir auswärts bislang noch nicht so überzeugen konnten wie zu Hause“, sagt SVB-Trainer Reinhold Bloching.

TSG Bad Wurzach – SV Reute (2:0): Wie eng die Spitze der Kreisliga A zusammenliegt, zeigt die Tatsache, dass der bisherige Zweitplatzierte aus Bad Wurzach durch die überraschende Niederlage aus der Vorwoche (1:4 beim TSV Berg II) bis auf Platz sechs abgerutscht ist. Nutznießer war unter anderem der SV Reute, der nun Dritter ist und mit zwei Siegen perfekt aus der Winterpause kam. Druck hat in diesem Spiel vor allem die TSG, da eine Heimniederlage gegen Reute einen herben Rückschlag bedeuten würde.

SV Haisterkirch – SG Baienfurt (1:1): Mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen hat sich die SG Baienfurt wieder an die Spitze herangekämpft. Der klare 3:0-Heimsieg gegen Tabellenführer Aulendorf war ein echtes Statement. Gelingt der SGB auch in Haisterkirch ein Erfolgserlebnis wäre man definitiv zurück im Meisterrennen. Haisterkirch spielte dagegen zuletzt schwankend, will den Trend aber in die richtige Richtung lenken.

FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zußdorf – SV Vogt (2:2): Durch die zwei Siege nach der Winterpause hat sich der SV Vogt seine Chancen gewahrt. Noch besser in Form ist allerdings die FG 2010, die jahresübergreifend fünf Spiele in Serie gewonnen hat und die Serie ausbauen will.

SV Wolfegg – SGM Waldburg/Grünkraut (2:3), SK Weingarten – TSB Ravensburg (3:1), SV Wolpertswende – TSV Berg II (3:2). Neben den vier Topsielen bieten auch die Abstiegskracher Spannung pur. Man darf vor allem gespannt sein, ob der SV Wolfegg nach vier Niederlagen in Serie zurückkehrt. Zu den Transfergerüchten – weitere Leistungsträger sollen den Verein im Sommer verlassen – aus der Vorwoche äußerte sich der SVW ebenfalls: „Da ist absolut nichts dran“, sagte SVW-Trainer Fabian Durach.