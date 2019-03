Aulendorf startet als Favorit in die Rückrunde

Nach einer langen Winterpause (18 Wochen) startet die Fußball-Kreisliga A I am Sonntag um 15 Uhr ins neue Jahr. Die Liga ist so offen und ausgeglichen wie lange nicht, wenngleich die SG Aulendorf sicherlich der große Meisterschaftsfavorit ist. Viele Mannschaften klagten während der Vorbereitungszeit über ähnliche Probleme: schlechte Platzbedingungen, lange Fasnet und vor allem die Krankheitswelle. Zum Auftakt finden am 15. Spieltag zwei Topspiele statt. Die TSG Bad Wurzach empfängt im Duell Zweiter gegen Dritter den SV Bergatreute, der SV Haisterkirch hat den SV Vogt zu Gast.

Nach holprigem Saisonbeginn, unter anderem gab es eine 1:5-Heimniederlage gegen die SG Baienfurt, hat sich die SG Aulendorf im Laufe der Saison zum größten Meisterschaftsanwärter gemausert. Aus den vergangenen zehn Spielen gab es neun Siege und ein Remis. Sollte die SGA diese Form ins neue Jahr mitnehmen, dürfte es kaum einen anderen Meister geben. Welche Mannschaft der SGA am ehesten Konkurrenz machen dürfte, könnte sich bereits am Sonntag zeigen. Denn hier treffen in der TSG Bad Wurzach und dem SV Bergatreute die zwei größten Verfolger des Spitzenreiters aufeinander. „Das Spiel wird sicher ein richtiges Highlight, auf welches wir uns riesig freuen“, sagt Bad Wurzachs Trainer Roman Hofgärtner. „Um von einer vorentscheidenden Partie zu sprechen, geht die Saison aber noch zu lange. Bergatreute hat eine starke Mannschaft, wir aber auch. Ich denke, dass die Tagesform entscheiden wird.“

Mit Blick auf die Vorbereitung meint Hofgärtner: „Wie auch die anderen Vereine hatten wir mit vielen krankheitsbedingten Ausfällen, der Fasnet und dem Wetter zu kämpfen. Zum Glück haben wir aber keine Verletzten, sodass wir startklar sind. Meiner Meinung nach haben wir die Vorrunde etwas über unserem Level gespielt, dennoch wollen wir natürlich vorne dabeibleiben und Revanche für die bittere Hinspielniederlage, als wir eine 3:0-Führung aus der Hand gaben und vier unserer insgesamt erst 13 Gegentore kassierten.“ Sein Gegenüber Reinhold Bloching, der den SV Bergatreute zum Saisonende verlassen und zur SG Baienfurt wechseln wird, sieht es ähnlich: „Wenn du nach der Winterpause Dritter bist und Kontakt nach vorne hast, dann willst du als Sportler natürlich nicht Vierter werden. Auch bei uns lief die Vorbereitung etwas holprig, aber das letzte Testspiel und die letzten Eindrücke lassen mich optimistisch auf das Spiel am Sonntag blicken.“

Vogt will nach oben klettern

Im zweiten Topspiel trifft der SV Haisterkirch auf den SV Vogt. Beide sind mit dem Verlauf der Vorrunde nicht wirklich zufrieden. Haisterkirch war lange Zeit Tabellenführer, verlor dann aber das Spitzenspiel gegen die SG Aulendorf mit 0:3 und ließ noch weiter Federn, sodass der SVH aktuell fünf Punkte Rückstand zum Tabellenführer hat. „Wir wollen unbedingt positiv in die Rückrunde starten, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Die Vorbereitung lief bei uns trotz vieler krankheitsbedingter Ausfälle gut“, sagt Haisterkirchs Trainer Martin Blankenhorn. Bei zwölf Punkten Rückstand auf die Spitze und neun auf den Relegationsplatz dürften die ganz großen Ziele für Vogt nicht mehr erreichbar sein, dennoch gibt man sich kämpferisch: „Unsere Vorbereitung lief gut. Wir hatten eine gute Mischung aus Laufeinheiten, Training auf Kunstrasen und Training in der Halle. Dazu waren wir im Trainingslager und die Stimmung in der Mannschaft ist super. Wir wollen auf jeden Fall noch einige Plätze nach oben klettern und dann schauen was rauskommt“, meint Vogts Trainer Werner Tangl.

Der Tabellenführer SG Aulendorf hat mit dem Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten TSB Ravensburg eine vermeintliche Pflichtaufgabe vor der Brust. Die Verfolger würden daher bei Niederlagen den Anschluss ein wenig verlieren. Interessant wird am Sonntag auch sein, ob der SV Reute, die FG 2010 WRZ oder die SG Baienfurt mit dem neuen Trainer Ralf Tagliaferri nochmal voll in das Meisterschaftsrennen eingreifen können, und wer am Ende den Gang in die Kreisliga B antreten muss.