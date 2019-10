Aulendorf siegt spät im Spitzenspiel

Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga A I hat die SG Aulendorf das absolute Spitzenspiel bei der SG Baienfurt durch einen späten Treffer mit 1:0 gewonnen und die Tabellenführung ausgebaut. Direkter Verfolger ist der SV Haisterkirch, der beim SV Baindt mit 2:0 gewann. Im Kellerduell siegte der FV Molpertshaus deutlich gegen den TSV Eschach II (6:2). Auch der TSV Berg II sammelte im Abstiegskampf – dank Unterstützung aus dem Verbandsligakader – wichtige Punkte gegen die SGM Waldburg/ Grünkraut (5:0). Wolfegg drehte einen 0:1-Pausenrückstand noch zu einem 4:1-Sieg gegen Wolpertswende.

SG Baienfurt – SG Aulendorf 0:1 (0:0). – Tor: Andreas Krenzler (86.). – In einem umkämpften Spiel war Baienfurt im ersten Spielabschnitt näher an der Führung als der Spitzenreiter aus Aulendorf. Die guten Torgelegenheiten wurden aber allesamt vergeben. So ging es torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel hatte Vogt für die SGA die Führung auf dem Kopf, sein Flugkopfball landete aber nur am Pfosten. In der Folge war das Spiel geprägt von zwei starken Defensivreihen. Gute Torchancen waren nicht zu verzeichnen. Es schien, als ob sich beide Mannschaften mit dem Remis abgefunden hätten. Doch Aulendorf schlug vier Minuten vor dem Ende eiskalt zu. Lukas Steinhauser brachte einen Ball von der Außenbahn in die Mitte zu Andreas Krenzler, der aus dem Rückraum zum goldenen Tor traf. Baienfurts Trainer Reinhold Bloching war trotz der Niederlage alles andere als unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Nur die Chancenauswertung in der ersten Hälfte hat nicht gepasst.“ Auch aus seiner Sicht sprach kurz vor dem Ende vieles für eine Punkteteilung: „Eigentlich war das ein klassisches 0:0-Spiel. Aber Aulendorf war am Ende einfach kaltschnäuziger.“

SGM Dietmanns/Hauerz – SV Ankenreute 2:3 (2:3). – Tore: 1:0 Tobias Reiss (15.), 1:1 Patrick Padberg (18., FE), 1:2 Mutasem Bellah Issa (26.), 2:2 Frank Schmuck (40.), 2:3 Arnold Hagen (44.). – Besonderes Vorkommnis: SGM verschießt Foulelfmeter (83.). – Der SVA startete fulminant, verpasste aber die Führung. Die beste Chance vergab Hagen, der mit einem Fallrückzieher am Aluminium scheiterte. Im direkten Gegenzug stellt Reiss die Partie auf den Kopf, per Sonntagsschuss traf er zur schmeichelhaften Führung für die Hausherren. Nur wenig später wurde Issa im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Padberg zum Ankenreuter Ausgleich. Der SVA war nun weiter am Drücker. Issa schloss eine tolle Kombination mit Hagen zur Führung ab (26.). In der Folge vergab Ankenreute aber erneut leichtfertig beste Torgelegenheiten. Die Quittung folgte auf dem Fuß, Schmuck glich für die SGM aus. Ankenreute reagierte aber postwendend und kam kurz vor der Pause zur erneuten Führung. Im zweiten Spielabschnitt gestaltete sich das Spiel deutlich ausgeglichener. Kurz vor Schluss hatte die Heimelf dann die große Ausgleichschance per Foulelfmeter. SVA-Keeper Müller parierte den Strafstoß aber stark. In einer hektischen Schlussphase versuchte die SGM nochmal alles, die Defensive des SVA hielt jedoch stand. So stand am Ende ein aufgrund der überlegenen ersten Hälfte verdienter Auswärtssieg von Ankenreute.

FG 2010 WRZ – SV Vogt 1:0 (0:0). – Tor: Zeljko Batarilo (76.).

FV Molpertshaus – TSV Eschach II 6:2 (3:1). – Tore: 1:0, 5:2 Stefan Brändle (10., 73.), 2:0 Jonas Ruff (14.), 3:0 Florian Weiler (31.), 3:1, 3:2 Michael Fäßler (45., 54.), 4:2 Pirmin Blattner (60.), 6:2 Johannes Schmid (75.).

SV Baindt – SV Haisterkirch 0:2 (0:0). – Tore: 0:1 Jakob Schuschkewitz (81.), 0:2 Kevin Matt (90.).

TSV Berg II – SGM Waldburg/ Grünkraut 5:0 (3:0). – Tore: 1:0 Nikolas Deutelmoser (26.), 2:0, 3:0 Vlad Munteanu (37./ FE, 40.), 4:0 Can Bozoglu (75.), 5:0 Thomas König (89.). – Um Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen, nutzte Berg am Sonntag das spielfreie Wochenende der ersten Mannschaft in der Verbandsliga. So unterstützten neben den Torschützen auch noch Andreas Frick, Jannik Wanner und Moritz Fäßler den TSV II. Die Gäste waren daher chancenlos.

SV Wolfegg – SV Wolpertswende 4:1 (0:1). – Tore: 0:1 Daniel Litz (26.), 1:1, 4:1 Patrick Schnitzer (48., 78.), 2:1 Florian Metzler (67.), 3:1 Jeremias Geyer (71.). – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Wolpertswendes Frank Steinhauer (61.).