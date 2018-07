Aulendorf qualifiziert sich fürs Viertelfinale

Keine Überraschung hat es am dritten Spieltag beim Schussenpokalturnier in Haisterkirch gegeben. Der A-Ligist SG Aulendorf wurde seiner Favoritenrolle in Gruppe C gerecht, setzte sich gegen zwei B-Ligisten durch und zog verdient ins Viertelfinale ein.

Zunächst besiegte Aulendorf den FV Molpertshaus mit 2:1 – Janik Vogt und Jochen Daiber waren die Torschützen für die SG, Dennis Hafner sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Mit einem weiteren 2:1-Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen den SC Michelwinnaden machte die SGA das Viertelfinale perfekt – Ramazan Ugur und Markus Sonntag trafen für die SG, Jonas Scheerle blieb nur noch der Anschlusstreffer.

Die abschließende Begegnung zwischen den beiden Verlierern des Abends, FV Molpertshaus und SC Michelwinnaden, entschied der SCM dank eines Doppelpacks von Wolfgang Merk mit 2:0 für sich. Damit darf sich der SC Michelwinnaden auch als Gruppenzweiter berechtigte Hoffnungen auf das Viertelfinale am Samstag machen. Für den FV Molpertshaus ist der Schussenpokal dagegen nach zwei Spielen bereits Geschichte.

Ergebnisse: SG Aulendorf – FV Molpertshaus 2:1 (1:0) – Tore: 1:0 Janik Vogt (3.), 1:1 Dennis Hafner (47.), 2:1 Jochen Daiber (52.). SC Michelwinnaden – SG Aulendorf 1:2 (0:2) – Tore: 0:1 Ramazan Ugur (6., Foulelfmeter), 0:2 Markus Sonntag (8.), 1:2 Jonas Scheerle (37.). FV Molpertshaus – SC Michelwinnaden 0:2 (0:0) – Tore: 0:1, 0:2 Wolfgang Merk (32., 42.).