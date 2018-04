Aulendorf muss sich mit Abstieg anfreunden

Nach dem 3:2-Sieg am 23. Spieltag der Fußball-Bezirksliga führt der FC Leutkirch die Tabelle weiter mit fünf Punkten Vorsprung an. Der Zwete SG Kißlegg gewann in Tettnang mit 3:0. Mit dem 3:2-Erfolg in Baindt schöpft der TSV Ratzenried wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.

„Das war mehr als knapp“, gab Trainer Patrick Straub vom FC Leutkirch nach dem 3:2-Sieg gegen den SV Mochenwangen zu. „Wir haben die erste Halbzeit mit Glück unbeschadet überstanden, taten uns schwer.“ Trotz Pfosten- und Lattentreffer von Mochenwangen brachte Tekin Yilmaz den FC vier Minuten vor der Pause in Führung. In der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Patrik Noack per Strafstoß für das 1:1. „Ich war nicht zufrieden, musste in der Kabine richtig laut werden“, verriet Straub. Das zeigte Wirkung: Marvin Ringer brachte den FC mit einem Doppelschlag (50., 65.) mit 3:1 in Führung. „Danach hätten wir den Deckel auf die Partie machen können“, meinte Straub, doch Marius Erath machte das Spiel mit dem 2:3 nochmals spannend.

Die Premiere für Bernd Filzinger als Trainer beim TSV Meckenbeuren ging beim SV Beuren gründlich daneben. Der TSV hielt lange die Null, den Ton aber gab Beuren an. Chris Karrer, Markus Prinz und Manuel Bodenmüller vergaben in Hälfte eins beste Möglichkeiten. Der TSV wurde nur einmal gefährlich, als Kai Zoyke zum Schuss kam, Beurens Torhüter Moritz Birker allerdings hielt. Zur Pause war es ein schmeichelhaftes 0:0 für den TSV. Julian Kahl brachte Beuren elf Minuten vor dem Abpfiff mit dem 1:0 auf die Siegerstraße. Marco Mayer sorgte drei Minuten später mit dem 2:0 für die Entscheidung, Karrer legte in der Nachspielzeit nach das 3:0 nach.

Die Formkurve des FC Isny zeigt wenig Konstanz. Trainer Uwe Hansen war ernüchtert: „Der Kampf um Platz zwei ist für uns vorbei.“ Die Begegnung beim SV Seibranz war das fünfte Auswärtsspiel in Folge für den FC – es gab eine 1:2-Niederlage. „Wir sind im Moment einfach nicht reif für diesen Platz.“ Jonas Schöllhorn sorgte mit einem Treffer vor und einem nach der Pause für die 2:0-Führung des SVS. Mehr als das 1:2 durch David Berg war nicht drin für Isny.

Einen Punkt holte der SC Unterzeil-Reichenhofen beim SV Haisterkirch. Erst nach der Pause nahm die Partie Fahrt auf. Zunächst verfehlte Jakob Schuschkewitz auf Haisterkircher Seite das Tor aus spitzem Winkel knapp. Besser machte es Daniel Karg, der alleine auf den Haisterkircher Torhüter Sebastian Haibel zulief und den Ball zum 1:0 versenkte (53.). Haibel, der vier Minuten später einen Strafstoß von Dithmar Reutlinger hielt, und Daniel Allgäuer sicherten Haisterkirch einen Punkt. Einen Freistoß von Schuschkewitz, der gegen die Querlatte klatschte, staubte Allgäuer zum 1:1 ab (71.).

2:0 führte der SV Baindt gegen den TSV Ratzenried, stand am Ende aber ohne Punkte da. Zwei Chancen vergaben zum Auftakt die Gäste, dem Gastgeber gelang ein Doppelschlag. Jonathan Dischl traf zum 1:0 (14.), Yannick Spohn legte das 2:0 nach (16.). Doch Ratzenried zahlte mit gleicher Münze zurück. Kai Herrmann mit dem 1:2 (37.) und Florian Urban mit dem 2:2 (38.) stellten die Partie wieder auf Null. Matchwinner war Petar Sarusic mit dem 3:2 für den TSV (66.). „Wir haben eine abartige Mentalität an den Tag gelegt“, freute sich TSV-Trainer Markus Steidle. Bedient war Baindts Trainer Armin Lauriola. „Schwache Leistung von uns, verdienter Sieg für Ratzenried.“

0:3 unterlag der Vorletzte TSV Tettnang zu Hause dem Zweiten SG Kißlegg. Für den TSV wird die Luft in der Bezirksliga immer dünner. Interimscoach Thomas Helm blieb auch im dritten Spiel in Folge ohne Punkte. Tobias Krug brachte die SG in der 12. Minute in Führung. Als Musa Gaye vier Minuten nach Wiederbeginn auf 2:0 stellte, marschierte die SG in Richtung Sieg. Zehn Minuten vor Abpfiff sorgte Thomas Mauch für den 3:0-Endstand.

Die SG Aulendorf kann langsam für die Kreisliga A planen, unterlag zu Hause dem SV Kressbronn mit 1:3. „Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft“, sagte Kressbronns Trainer Klaus Gimple, „taten uns allerdings in der ersten Hälfte schwer.“ Acht Minuten nach der Pause gelang Tobias Eckmann das 1:0 für Kressbronn. Tobias Fürst legte per Foulelfmeter das 2:0 nach (65.). Jochen Daiber machte die Partie mit dem 1:2 (75.) zwar spannend. Mit dem 3:1 machte Marko Föger allerdings vier Minuten vor dem Ende einen Haken an die Partie.