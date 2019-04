Aufwühlende Klänge in der Christkönigskirche

Auch wenn das Konzert des „Studentischen Orchesters Baden-Württemberg“ aus Termingründen von der Liebfrauenkirche in die Christkönigkirche verlegt werden musste, haben die jungen Musiker am neuen Ort zahlreiche begeisterte Besucher gefunden.

Freudig begrüßte Kantor Udo Rüdinger den Dirigenten des Orchesters, hatte doch Jonathan Föll, der an der Ravensburger Musikschule mit dem Geigenspiel angefangen hat, als Schüler und noch als Student in der Kirchengemeinde musikalisch mitgewirkt. Jetzt hat Föll das von ihm mitgegründete rund fünfzigköpfige sinfonische Orchester zu einem anspruchsvollen Konzert nach Ravensburg mitgebracht.

Im Mittelpunkt stand Jean Sibelius’ Violinkonzert d-Moll op. 47, das sich die Solistin Barbara Lena Köbele aus Nagold gewünscht hatte, wo deshalb tags zuvor der erste Auftritt des Orchesters stattfand. Es sei ihr ein Bedürfnis, die Musik in ihren unterschiedlichsten Facetten zu erleben und erlebbar zu machen, stand in ihrer Vita, und das hat sich im Konzert auf begeisternde Weise bestätigt, in einem Konzert, in dem Sibelius, wie berichtet wird, alle seine Virtuosenträume ausgelebt habe. Über geheimnisvollem, dunklem Klangteppich steigt die Solovioline empor und schafft eine große Weite. Das Bild verdunkelt sich, Fagott und Streicher glühen in dunklen Farben. Wunderbar satt und glasklar ist der Ton der Violine, virtuos die Solokadenz, die das Hauptthema mit Doppelgriffen, Skalenfiguren und Trillern behandelt.

Leise kommt das Grollen im Orchester zur Ruhe, eine Cellomelodie führt erneut zur Antwort der Violine. Das Orchester nähert sich Wagners Klangwucht, wie sie zu Beginn des Konzerts zu hören war. Dramatisch ist die Klimax des ersten Satzes, wobei der Dirigent immer darauf bedacht ist, die Solistin nicht zuzudecken. Von großer Schönheit ist das Adagio, sinnenhaft legt sich die Violine über das Orchester, ein majestätisches Bild blüht auf, während der Schlusssatz zum wilden Fest wird mit stampfendem Orchester, zu dem die Geige tänzerisch sprudelt und schäumt. Phänomenal, wie Barbara Lena Köbele ihre Geige im vehementen Voranstreben in unterschiedlichsten Klangfarben leuchten lässt. Auf langen, begeisterten Beifall schenkt sie den Zuhörern als Zugabe noch einen rasanten Satz aus der vierten Sonate von Eugène Ysaÿe.

Eingeleitet hat das Orchester sein Konzert mit Richard Wagners Ouvertüre zum „Tannhäuser“. Föll unterstreicht mit seinem Orchester das breite, würdige Pathos. Weihevoll steigt die Musik in großem Crescendo empor, hymnisch gesteigert wird der Pilgerchor, der die glänzende Ouvertüre eröffnet. Flirrende Geigen setzen dem glühenden Umkreis der Venus die zarte Lyrik der jungfräulichen Elisabeth gegenüber. Glühende Farben schafft das Orchester auch in der abschließenden Sinfonie Nr. 4 f-Moll op. 36, Peter Tschaikowskijs „Schicksalssinfonie“ mit ihrem markanten Motiv für das „Fatum“, das Hörner und Fagotte verkünden. In großer Ernsthaftigkeit zelebriert Föll mit seinen Musikern die Dynamik des Werks, das das unausweichliche Schicksal mit Lyrik und stürmischer Volksfeststimmung vereint.