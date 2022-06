Da in den vergangenen 26 Monaten aufgrund der Corona-Pandemie nur wenige Tickets für sonst immer ausverkaufte Konzerte verkauft wurden, muss das Gastspiel mit Dieter Nuhr in der Oberschwabenhalle Ravensburg vom 24.Juni 2022 verlegt werden. Neuer Termin ist der 29. April 2023, 20 Uhr in der Oberschwabenhalle Ravensburg.