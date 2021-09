Auftakterfolg: Achringer packen Kämpferherz aus

Die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt sind mit einem Sieg in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Mit 17:9 beim AB Aichhalden ist dieser laut KG-Werbemanager Thomas Kugel aber deutlicher ausgefallen als es die Begegnung eigentlich hergab. Demnach täusche das Ergebnis über die Stärke Aichhaldens hinweg, zahlreiche Zuschauer in der Josef-Merz-Halle hätten „phasenweise überragenden Ringkampfsport gesehen. Ausschlaggebend für den Auswärtserfolg sei gewesen, dass die KG drei der vier erwarteten offenen Partien für sich verbuchte.

„Ganz einfach war die erste Hürde dann doch nicht zu meistern“, sagte Kugel. Dabei bezog er sich auf die schwierige personelle Situation der Achringer vor dem Duell in Aichhalden: Wegen verletzungsbedingten Ausfällen und einem Grippefall unter der Woche mussten die KG-Verantwortlichen die 80 Kilo-Freistilklasse den Gastgebern kampflos überlassen – die angestrebten vier Mannschaftspunkte gingen an die Gastgeber. Die erste der neun Kampfbegegnungen wäre beinahe auch negativ verlaufen. „Alexander Tonn wurde in den ersten zwei Minuten von Radostin Shindov geradezu überrumpelt und lag schon beinahe aussichtslos mit 0:8 Punkten im Rückstand“, skizzierte Kugel. Tonn stemmte sich aber erfolgreich gegen die drohende Pleite gegen Shindov. „Er packte dann zusehends sein Kämpferherz aus und bekam immer besser Zugriff zum Kampfgeschehen. Mit sehenswerten Aktionen holte er sich am Ende einen 17:12-Punktsieg.“

Grippegeschwächter David Stumpe erfüllt seine Aufgabe

Kampfgeist bewies auch David Stumpe. Er trat grippegeschwächt an und musste im Schwergewicht seine Kräfte einteilen, hatte jedoch beim 5:1 Punktsieg über Andreas Trost in mannschaftsdienlicher Manier seine Aufgabe erfüllt und sich das Lob seines Sportlichen Leiters Michael Merk für seinen Einsatz mehr als verdient. Es ging erfolgreich weiter für die Baienfurter. Magomed Makaev (61kg Freistil) hatte mit Nicolae Acris einen ebenbürtigen Gegner. Es entwickelte sich ein spannender Verlauf – bis 30 Sekunden vor Ende stand es 6:6. Mit einer blitzschnellen Aktion zur Hüfte von Acris holte er sich den verdienten 10:6 Punktsieg. Ein zunächst knappes Ergebnis deutete sich zunächst auch in der 98kg Klasse zwischen dem Baienfurter Timofei Xenidis und Michael Manea an, so lag der KG-Ringer mit 1:2-Punkten im Hintertreffen. Dann aber legte er seinen Kontrahenten mit einer Beinschleuder aufs Kreuz, was erlösende vier Mannschaftspunkte einbrachte. Anschließend zeigte Moritz Buck (bis 66kg Freistil) trotz einer schmerzhaften Rippenprellung wenig Respekt vor Filip Marin. Kurz vor Pausengong geriet er aber in einem Zangengriff, aus der es kein Entrinnen mehr gab: Pausenstand 10:4 für die KG.

Simon Weißhaar (bis 86kg Greco) baute dann die Mannschaftsführung mit einem 7:0-Punktsieg gegen Roman Brüstle aus. „Eindrucksvoll zeigte er die von ihm erwartete Verlässlichkeit“, meinte KG-Werbemanager Kugel. Hart umkämpft war die Partie zwischen Lukas Buck und Stefan Brugger bis 71kg im griechisch-römischen Stil. Kurz vor Ende verkürzte der Baienfurter Buck seinen Rückstand mit einem Durchdreher bis auf einen Punkt, aber eine weitere siegbringende Aktion in der Bodenlage scheiterte, was die knappe 3:4-Punktniederlage bedeutete. Mit den kampflosen Punkten in der 80kg Freistilklasse verkürzten die Aichhaldener nochmals, aber die noch ausstehenden zwei Kämpfe gingen dann siegreich an die KG. In der Klasse 75kg Freistil zermürbte der Baienfurter Youngster David Wolf den AB-Oldie Daniel Eberhardt bis zum feststehenden deutlichen 12:1-Punktsieg. Valeriu Toderean (75kg Greco) trug mit seinem 5:1-Punktsieg gegen Lorenz Brüstle weitere zwei Punkte zum sicheren Mannschaftserfolg bei. Somit wurde die KG ihrer im Vorfeld zugetragenen Favoritenrolle gerecht. Im ersten Heimspiel am kommenden Samstag treffen die Baienfurter auf Nieder-Liebersbach.