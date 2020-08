Auftakt von „Ravensburg liest“ bereitet großes Vergnügen

Wegen der Corona-Auflagen sind Plätze auf rund 50 begrenzt und schon am frühen Morgen des Veranstaltungstags vergeben gewesen. Die zwei Vorleser Thomas Dörr, Präsident des Landgerichts Ravensburg, und Michael Borrasch, unter anderem Geschäftsführer der Zehntscheuer, nehmen an dem kühlen, aber regenfreien Dienstagabend das Publikum mit hinein in die Beziehung zu einem Lieblingsautor.

„Das Gewicht der Worte“ von Pascal Mercier

Thomas Dörr betonte, er habe „Das Gewicht der Worte“ des Erfolgsautors Pascal Mercier mit Vergnügen gelesen. Er empfahl aber den Roman mit seinen verschiedenen Erzählebenen und philosophischen Reflexionen, den kritische Leser schon als „einigermaßen schwer“ einschätzten, in kleinen Portionen zu lesen. Dörr las, wie der junge Simon Leyland Übersetzer wird und seinen Vater damit beeindruckt.

In der Stille des Ravensburger Hinterhofs rauschte zwar eine Lüftung, Bässe einer Stereoanlage waren zu hören und die Schläge einer Turmuhr, aber in den vorderen Reihen war der sorgfältig artikulierende Vorleser sehr gut zu verstehen. Seine Stimme verschmolz mit der von weltläufiger Bildung getragenen Atmosphäre des Romans. Besonders als Gerichtspräsident Dörr las, wie der junge Mann seine Frau während einer Gerichtsverhandlung näher kennenlernt, folgten Literaturbegeisterte der Lesung mit innigem Vergnügen.

„Ein Kind“ von Thomas Bernhard

Der hell gepflasterte Hof wurde schon etwas schattig. Michael Borrasch ließ sich mit der autobiografische Erzählungen „Ein Kind“ von Thomas Bernhard am Vorlesetisch nieder. Heute noch, 30 Jahre nach seinem Tod, sei der österreichische Autor umstritten, lobte Borrasch. Seine Lesung war atemberaubend und nahm die Zuhörer mit, die manchmal still in sich hineinlachten. Später störten Kirchenglocken minutenlang die Lesung. Gleichwohl verlor der zwischen Wut und Komik pendelnde Prosatext nichts an Elan.

Eine Radtour des Jungen zu seiner Tante, als Höhenflug empfunden, mündet in ein Debakel: Straßengraben, Ende – und findet in einer Gaststube eine unerwartete Wendung. Der Autor als Kind reflektiert über das aus Sicht seiner Traunsteiner Erzieher und der Gesellschaft „böse Kind“, seine Verbrecherlaufbahn, das gestohlene Rad und Schulschwänzen, „Du hast mir gerade noch gefehlt“. Virtuos sprang Michael Borrasch in der temporeichen, klangvollen Erzählung vorwärts. Vergebens arbeitet der Junge daran, eine Eisenbahnbrücke über die Traun in die Luft sprengen. Verständlich ist seine poetisch fruchtbare Leidenschaft für Totenmessen und Begräbnisse. Der frühe Schuleintritt des hochbegabten Kindes krönte die Lesung.

In Namen der drei Veranstalter Stadtbücherei Ravensburg, Wirtschaftsmuseum und Buchhandlung Ravensbuch wies Christoph Paris auf frn nächsten Dienstag hin. Lesen werden dann die Schülerin Emma Frank und die Lehrerin Miriam Huning.