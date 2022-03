Auftakt einer Vortragsreihe im Heilig-Geist-Spital

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Heilig-Geist-Spital Ravensburg veranstaltet eine Vortragsreihe zu den „Filmtagen Oberschwaben“, welche ihren Auftakt am Mittwoch, 16. März feierte.

In ihrem gemeinsamen Vortrag zogen Adrian Kutter und Helga Reichert die Parallelen zwischen den Anfängen der Biberacher Filmfestspiele 1979 und den ersten Filmtagen Oberschwaben in Ravensburg 2021. Bei beiden Festivals kam die Initiative von Seiten der Filmschaffenden, die sich ein Festival mit persönlichem Charakter und direktem Kontakt zum Publikum wünschten.

Die ersten 25 Jahre stemmte Kutter das Festival ohne Fördergelder. „Es gab keinen „roten Teppich“ und sprich: kein „Brimborium“, so Kutter. Nach Gründung eines Fördervereins entwickelten sich dessen Vorstellungen und die des Intendanten in unterschiedliche Richtungen. Als Kutter 2018 das Festival zum 40. Jubiläum an seine Ehefrau übergab, entsprach es nicht mehr dem ursprünglichen Gründergedanken, sodass es Ende 2020 schließlich zum Bruch zwischen dem Verein und dem Intendanten-Ehepaar kam.

Helga Reichert war von der ursprünglichen Vision des Festivals begeistert und wagte einen Neustart in Ravensburg. Erste Reaktionen aus der Filmbranche bestärkten sie in diesem Vorhaben. Ein Festivalort war mit dem Ravensburger Frauentorkino dank langjähriger Freundschaft zu Familie Burth schnell gefunden. Ähnlich wie anfangs ihr Mann in Biberach agierte sie in Ravensburg mit viel Eigeninitiative und der Hilfe von Familie und Freunden. So wurden in kurzer Zeit die Website und ein Logo entwickelt, Sponsorengespräche geführt, Filme gesichtet, Plakate und Programmhefte entworfen und verteilt, Fahrdienste organisiert, eine Preisskulptur designt, die Hotels und Reisen für die Filmschaffenden gebucht und Jurys zusammengestellt.

„Als ich zum ersten Mal die Banner in der Stadt hängen sah, auf denen die Filmtage Oberschwaben groß beworben wurden, da war ich schon sehr stolz“, so die Gründerin. „Ich wollte ein solides Filmfestival ohne viel Glamour und Glitzer schaffen, bei dem sich Menschen treffen und austauschen können – ganz wie in den Biberacher Anfangsjahren“.

Es folgen: 18. Mai 2022, 19 Uhr: Vortrag im Heilig-Geist-Spital Ravensburg zum Thema „Wir bleiben präsent! – Die Risiken und Chancen eines Kinofestivals in digitalen Zeiten“. Vom 13. bis 16. Oktober 2022: Zweite Filmtage Oberschwaben.