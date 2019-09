Auftakt der „Wochen internationaler Nachbarschaft“

Im Prozess um einen Wohnungseinbruch am Ulmer Eselsberg in der Dreikönigsnacht von 2018, bei dem ein Mann ums Leben kam, ist am Mittwoch am Ulmer Landgericht das Urteil gefallen. Angeklagt war ein georgisch-russisches Ehepaar.

Der zur Tatzeit 39 Jahre alte Mann wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Das Gericht sieht es demnach als erwiesen an, dass der Mann in den frühen Morgenstunden des 6. Januar 2018 mit zwei Komplizen in ein Reihenhaus in Ulm eingedrungen ist.