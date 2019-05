Auftakt der Rathauskonzerte

In Ravensburg startet am Donnerstag, 16. Mai, um 19.30 Uhr mit einem gemeinsamen Auftakt der Musikvereine die Saison der Rathauskonzerte. Die einzelnen Orchester marschieren nacheinander auf den südlichen Marienplatz, auf dem zum Abschluss rund 200 Musiker gemeinsam in einem Orchster zu hören sind. Bis einschließlich 5. September spielen dann wöchentlich wechselnde Musikkapellen aus Ravensburg und der näheren Umgebung immer donnerstags von 19.30 bis 20.30 Uhr zum abendlichen Konzert unter freiem Himmel. Informationen zu allen Konzerten gibt es im Veranstaltungskalender der Stadt Ravensburg unter www.ravensburg.de/rathauskonzerte. Foto: Kulturamt / Stadt Ravensburg