Aufstieg und Fall der Familie Holbein

Ravensburg hat seit diesem Sommer nicht nur eine Holbeinstraße östlich der Altstadt, sondern auch einen Holbeinplatz. Doch wer steckt hinter diesem Namen?

Die Ravensburger Familie Holbein (in alten Quellen oft auch Holbain geschrieben) hatte in der östlichen Gewerbe-Vorstadt Ölschwang beträchtlichen Grundbesitz und wohnte hier auch teilweise. In diesem Viertel gehörte ihnen unter anderem die Obere Bleiche, also eine Anlage zur Aufhellung von Textilien, der vom Flattbachkanal das erforderliche Wasser zugeführt wurde, und in nächster Nähe zeitweise auch eine Walke, das heißt eine Anlage zur Verarbeitung und Veredelung von Geweben bei der Tuchherstellung.

Im Jahre 1312 verliehen die Dominikanerinnen des Klosters Löwental (heute ein Stadtteil von Friedrichshafen) ihre im Ölschwang gelegene Mühle an Friedrich Holbein; es handelt sich um die bis heute bestehende Mönchmühle, die ihren Namen der Tatsache verdankt, dass sie in späterer Zeit, von etwa 1450 bis zur Säkularisation 1806, dem Ravensburger Karmeliterkloster gehörte.

Im 19. Jahrhundert wurde aufgrund einer Fehlinterpretation von Quellen behauptet, Mitglieder der Familie Holbein hätten 1324 im Ölschwang die älteste Papiermühle Europas gegründet; heute gilt jedoch als gesichert, dass der Bürgermeister Konrad Wirt und die mit ihm verwandten Brüder Hans und Konrad Segelbach kurz nach 1390 die Initiatoren der Papierproduktion in Ravensburg waren. Dass die Holbein als bedeutende Grund- und Gebäudebesitzer in dieser Gegend und vielleicht auch als Finanziers dabei im Hintergrund eine Rolle spielten, ist nicht auszuschließen.

Der beim Ravensburger Papier als Wasserzeichen häufig zu erkennende Ochsenkopf ist jedoch nicht mit dem sehr ähnlich gestalteten Familienwappen der Holbeins gleichzusetzen, sondern stellt ein aus Italien übernommenes Qualitätssymbol für gutes Papier dar.

Eine der wichtigsten Familien im spätmittelalterlichen Ravensburg

Die Holbeins, eine der wichtigsten Familien im spätmittelalterlichen Ravensburg, stammten wie die Humpis’ aus Altdorf und gehörten wohl wie diese der Schicht der kleinen Ministerialen (Dienstleute) der Staufer an. Das älteste namentlich nachweisbare Familienmitglied, Kuno Holbein, erhielt 1248 vom Kloster Weingarten Güter als Lehen übertragen; aber bereits 1253 wohnte zumindest ein Teil der Familie in der benachbarten Stadt Ravensburg. Hier zählte sie, nicht zuletzt durch ihre Beteiligung am erfolgreichen Groß- und Fernhandel, zusammen mit den Humpis und Wolfegger bald zu den führenden Familien des Patriziats und des Meliorats, das heißt der stadtbürgerlichen Oberschicht.

In den wichtigsten politischen Ämtern der aufstrebenden Reichsstadt (seit 1276) findet man, zunächst gewissermaßen im Wechsel mit den konkurrierenden Humpis, mehrere Mitglieder dieser Familie: Von 1284 bis 1298 amtierte Friedrich Holbein als Stadtammann, das heißt als Stadtoberhaupt und Stadtrichter, ab 1343 dann Frick (Kurzform von Friedrich) Holbein. Letzterer vermochte sich aber offenbar nicht mit den sich nun ändernden politischen Verhältnissen, der Einführung der „Zunftverfassung“, zu arrangieren.

In diesem Zusammenhang war bereits um 1330 das neue Amt des Bürgermeisters entstanden; es bildeten sich acht Handwerkerzünfte, deren Vorstände etwas später auch im Rat vertreten waren. Ungefähr seit 1357 trat der Bürgermeister dann an die Spitze der Gemeinde und wurde bald darauf nur noch von den Vertretern der Zünfte gewählt.

Der Ammann wurde auf die Funktion eines Vorsitzenden des Stadtgerichts zurückgedrängt. Da der Patrizier Frick Holbein offenbar gegen die neuen politischen Realitäten und die deutliche Beschränkung seiner bisherigen Machtstellung, möglicherweise mit herausforderndem Verhalten opponierte, wurde er 1359 – wohl unter dem Druck der einflussreich gewordenen Zünfte – sogar aus der Stadt verbannt; in der älteren Geschichtsschreibung war sogar von Geheimnisverrat zu Lasten der Reichsstadt die Rede.

Ein paar Jahre später konnte er zwar zurückkehren, bekam jedoch sein altes Amt nicht wieder, das nun – möglicherweise als Ergebnis eines Kompromisses mit den Zünften – einem gleichnamigen Verwandten (Neffe?) bis 1362 und noch einmal, von 1365 bis 1373, übertragen wurde; wohl derselbe übte ein paar Jahre später auch noch für kurze Zeit (1376/77) das nun zentrale Amt des Bürgermeisters aus. Damit endete aber auch die Übernahme von kommunalen Spitzenämtern in Ravensburg durch Repräsentanten dieser Familie.

Das Dörflein Hinzistobel erworben

An der um 1380 begründeten Großen Ravensburger Handelsgesellschaft waren die Holbein eine kürzere Zeit lang beteiligt und in dem mehr als 60 Namen zählenden Mitgliederverzeichnis der 1397 begründeten, exklusiven Patriziergesellschaft „Zum Esel“ werden an vorderer Stelle immerhin drei Holbein - Frick der Ältere, Frick der Jüngere und Hans - genannt. Bereits 1342 hatte die Familie das Dörflein Hinzistobel von den Truchsessen von Waldburg erworben.

Auch in den benachbarten Reichabteien machten Angehörige der Familie Karriere. So war Burkhard Holbein von 1348 bis 1359 Abt des Prämonstratenserklosters Weißenau. Zuvor hatte er sich politisch exponiert, indem er im Konvent die „Oppositionsfraktion“ gegen den vom Papst gebannten deutschen Kaiser Ludwig den Bayern angeführt hatte und mit seiner Gruppierung deswegen vom kaiserlichen Landvogt, dem früheren Ravensburger Stadtammann Friedrich Humpis, 1344 sogar für einige Zeit aus dem Kloster vertrieben worden war.

Als er nun nach dem Tod des wittelsbachischen Reichsoberhauptes (1347) zum Abt gewählt wurde, war dies – darauf hat der frühere Friedrichshafener Stadtarchivar Georg Wieland hingewiesen - eine für Ravensburg günstige Konstellation, denn sein Bruder Frick war zur gleichen Zeit Ammann der Reichsstadt.

So konnte angesichts eines starken Wachstums der Einwohnerzahl ein bislang dem Kloster Weißenau gehörendes Gebiet westlich der Stadt erworben werden und unter Einbeziehung dieses Areals im Zuge einer großzügigen Erweiterung die rund 16 Hektar große „Neustadt“, das heißt die heutige Unterstadt, entstehen. Durch die Zuschüttung des Grabens zwischen Alt- und Neustadt entstand eine breite Abfolge von Plätzen (der heutige Marienplatz). Im Zisterzienserinnenkloster Baindt stellte die Familie mit Adelheid (1342 bis 1345) und Christina Holbein (1383 bis 1392) zwei Äbtissinnen.

Eigenwillige und streitbare Persönlichkeiten

Dramatisch gestaltete sich die spätere Geschichte der an eigenwilligen und streitbaren Persönlichkeiten offenbar nicht armen Familie in Ravensburg; zu dieser Zeit waren sie an Bedeutung aber längst von den Humpis überflügelt.

Auf eine Stiftung des Fernhändlers Frick Holbein aus dem Jahre 1408 geht das Seelhaus in der oberen Bachstraße zurück; Inschriften an der Nord- und Südseite des Gebäudes erinnern bis zum heutigen Tage daran. Die Einrichtung sollte „zu Hülf alter, verlebter, presthafter, auch anderer armer Leute“, nicht zuletzt der Unterbringung und Versorgung von Fremden, vor allem von Pilgern und Handwerksgesellen dienen. Den Bürgern der Stadt stand hingegen das Heilig-Geist-Spital zur Verfügung. Wahrscheinlich ist diese Stiftung des Seelhauses als Sühneleistung für eine Familientragödie zu verstehen, die sich einige Zeit zuvor, im Jahre 1394, abgespielt hatte.

Damals war der Sohn des Stifters, Hans Holbein, auf Bitten seines Vaters und seines Bruders wegen eines nicht näher bekannten, bis heute zu Spekulationen Anlass gebenden Vergehens oder Verbrechens mit Zustimmung des Rates gefangengesetzt, von seinem Vater im Gefängnis geblendet (blind gemacht) und auf Lebenszeit aus der Stadt verwiesen worden. Zwei Jahre nach der Seelhaus-Stiftung, 1410, starb Frick Holbein.

Seine zweite Frau Anna, eine Tochter des einstigen Ravensburger Bürgermeisters und Papierfabrikanten Konrad Wirt, überlebte ihn um viele Jahre. Aber auch mit ihr verbindet sich ein tragisches Vorkommnis. Sie hatte einen Sohn, allerdings aus ihrer ersten Ehe mit einem Angehörigen der bedeutenden Konstanzer Patrizier- und Kaufmannsfamilie Blarer. „Damit nun die Holbain-Wirtschen-Vermögenswerte nicht an die Blarer fielen, nahmen die eigenen Verwandten der Witwe den Hauptteil ihres Eigentums weg, ohne daß der Ravensburger Rat sich widersetzt hätte“, so die Schilderung des früheren Ravensburger Stadtarchivars Alfons Dreher in seiner 1972 erschienenen „Geschichte der Reichsstadt Ravensburg“. Der Ruf der Familie war offensichtlich ramponiert.

Nachdem die männlichen Holbein alle schon vor 1425 aus der Stadt weggezogen waren, gab schließlich auch Anna Holbein, spätestens 1438, ihr Ravensburger Bürgerrecht auf. Dass die berühmte Augsburg-Basler Malerfamilie Holbein von den Ravensburger Holbein abstammt, ist wahrscheinlich; auch sie führte den Ochsenkopf im Wappen.