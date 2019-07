Aufregung um Feuerwehr-Einsatz beim Rutenfest

Aufregung wegen heftigen Rauchs am südlichen Ende des Ravensburger Marienplatzes während des Rutenfests: Am Freitagabend kam es gegen 21 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Feuerwehrautos bahnten sich den Weg durch die Menschenmassen auf dem Marienplatz. Am Sonntag erklärt ein Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage, was passiert ist.

Die Polizei wurde wegen unklarer Rauchentwicklung im Bereich einer Gaststätte alarmiert und rief die Feuerwehr hinzu. Es stellte sich nach Angaben des Polizeisprechers heraus, dass kurzzeitig ein Kamin gebrannt hatte, der zu einer Pelletheizung gehört.

Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand laut Polizei bereits von alleine erloschen, nachdem die Heizung ausgemacht worden war. „Warum es in dieser Heizung zum Brand kam, ist derzeit unbekannt“, sagte der Polizeisprecher. Es sei niemand zu Schaden gekommen, auch von einem Sachschaden sei ihm nichts bekannt.

Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Früh übt sich. Ein kleiner Trommler beim Antrommeln in der Bachstraße. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Antrommeln in der Bachstraße am Rutensamstag. (Foto: Corinna Konzett) Abkühlung während des Antrommelns. (Foto: Markus Reppner) 1 von 1

Rutenfest 2019