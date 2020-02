Aufreger der Woche: Das Coronavirus und das Rutenfest

"Die Hysterie um das Coronavirus ist auch in Oberschwaben angekommen", meinen die völlig ahnungslosen Knallköpfe in der Knallerkiste. Anders ist es für sie nicht zu erklären, dass in Ravensburg weiterhin über die Gleichberechtigung beim Rutenfest gestritten wird. "In welcher Zeit befinden wir uns eigentlich", fragt Lukas Bruns und glaubt, dass nun eine rote Linie überschritten wurde.

Eine klare Linie würde er sich auch beim erwähnten Coronavirus wünschen. Lukas versteht die Welt einfach nicht mehr. Da helfen auch Oli Linsenmaiers regionale Corona-Geschichten wenig. Nur so viel: Die Oberschwabenklinik (OSK) bereitet sich auf den Ernstfall vor.

Den wird die Polizei in Weingarten in der kommenden Woche bekommen, wenn AfD-Vorsitzender Jörg Meuthen ins Kultur- und Kongresszentrum (Kuko) kommt. Ein breites Bündnis hat eine Gegendemo angekündigt und will mit einer ganz besonderen Aktion ein Zeichen setzen.

Und dann ist da noch die Fasnetsbilanz mit einem prügelnden Eishockeyspieler.

