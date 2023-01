Aufmerksamer Ravensburger verhindert einen Einbruch

Ein aufmerksamer Ravensburger hat einen Einbruch in eine Gaststätte verhindert. Durch eine sofortige Fahndung konnten die Verdächtigen noch in der Tatnacht festgenommen werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Mann wachte demnach am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr wegen ungewohnter Geräusche auf. Er habe dann beobachtet, wie drei Personen versuchten, eine Balkontüre einer Gaststätte in der Ravensburger Hindenburgstraße aufzuhebeln.

Anwohner spricht Täter bei Einbruchversuch an

Als er die Personen angesprochen habe, seien sie in Richtung Weißenau geflüchtet. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten Beamte des Polizeireviers Ravensburg in der Jahnstraße zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 17 Jahren festnehmen, wie die Polizei mitteilte.

Die Ermittlungen zum dritten Tatverdächtigen seien im Gange. Die Höhe des Schadens, der an der Balkontüre entstanden ist, sei bislang nicht bekannt.