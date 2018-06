Aufholjagd soll gegen den KSC II beginnen

Kann der FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga noch einmal eine Aufholjagd Richtung Tabellenspitze starten? Oder versinkt die Mannschaft von Wolf-ram Eitel schnell im Mittelmaß der Liga? Schon das erste Heimspiel der Rückrunde am Samstag (15 Uhr/Kunstrasen TSB) gegen den Karlsruher SC II wird richtungsweisend sein und zeigen, wohin die Reise für den FV noch gehen kann.

„Wenn wir aus den ersten vier Spielen zehn Punkte holen, sind wir ganz vorne dabei“, sagt FV-Trainer Wolfram Eitel. Da es bereits am ersten Rückrundenspieltag in Göppingen am Samstag ein ärgerliches 1:1 gab, wobei der FV bis zur 93. Minute mit 1:0 führte, sind jetzt drei Siege angesagt, damit die Rechnung aufgeht. Nach zweimal schlafen und einer eingehenden Analyse war der Zorn des Trainers über den späten Ausgleich wieder verflogen. „Es gab nicht viele Kritikpunkte, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht“, sagt Eitel über das Göppingen-Spiel. Man habe hinten nicht viel zugelassen und sich viele klare Chancen erarbeitet. Dass man das Spiel dann nicht nach Hause gebracht habe, das sei eben der Unterschied zwischen einer guten und einer Spitzenmannschaft. Diesen Schritt will Eitel mit seinem Team jetzt schnell schaffen: „Wir müssen uns für unseren Aufwand belohnen.“

Altmann kommt zurück

Am Samstag gegen Göppingen kann der Coach wieder auf seine angestammte Innenverteidigung bauen, denn neben Sebastian Mähr kommt Philipp Altmann nach abgesessener Sperre zurück. Dafür muss der junge Felix Widmann mit muskulären Problemen passen. Auf der rechten Seite streiten sich damit Harun Toprak, Robert Henning und Thomas Zimmermann um zwei Positionen. Alexander Gorte verabschiedete sich laut Eitel auf eigenen Wunsch zur U23, da er derzeit aufgrund der großen Konkurrenz auf der Sechserposition keine Einsatzchancen im Oberligateam sieht.

Währenddessen bastelt der FV fleißig am Kader für die nächste Saison. Mit Torhüter Kevin Kraus und Rechtsaußen Harun Toprak haben zwei weitere wichtige Spieler verlängert. „Ich bin froh, dass Harun nach seinem Kreuzbandriss wieder fit ist und die Vorbereitung jetzt voll durchziehen konnte“, sagt Eitel über Toprak, „und dass er als Ravensburger ein Bekenntnis zum FV abgibt.“ Mit Kraus hat der FV neben Haris Mesic auch die zweite Torhüterposition wieder besetzt, „wir haben damit zwei sehr gute Torhüter im Kader“, sagt Eitel. Damit stehen nur noch hinter den Vertragsverlängerungen von Thomas Zimmermann und Jascha Fiesel Fragezeichen. Bei Zimmermann sei noch fraglich, wo es nach dem Studium beruflich weitergeht. „Das sind zwei wichtige Spieler auch in meinen Planungen, ich hoffe, dass uns beide weiter zur Verfügung stehen“, sagt Eitel.

Gegen den Karlsruher SC II hat der FV-Coach jetzt erst mal alle Spieler dabei. Wolfram Eitel hofft, dass seine Spieler gegen die Zweitliga-Reserve als Einheit auftreten und auch die Reservespieler vollen Einsatz bringen. „Es geht nur darum, dass wir als Team erfolgreich sind, wer von Anfang an spielt oder wer die Tore schießt, ist egal.“ Karlsruhe II steht zwar auf einem Abstiegsplatz, ist „aber mit Vorsicht zu genießen“, wie Eitel sagt, da man nie wisse, wer von den Profis runterkomme. „Wir wollen die Punkte in Ravensburg behalten“, gibt der Trainer das klare Ziel vor.