„Aufgeregt oder gar angespannt bin ich nicht“

Das Rettungsschiff Sea-Eye ist von Malta aus in Richtung libysche Küste gestartet, um schiffbrüchige Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu bewahren. Mitglied der Crew ist auch der Ravensburger Florian Sandkühler (27). Er hat 2010 an der Freien Waldorfschule Abitur gemacht, dann Zivildienst bei der Stiftung Liebenau. Nach vielen Reisen, vor allem in die Länder Afrikas, studiert er jetzt in Leipzig Architektur. Unsere Mitarbeiterin Elke Oberländer hat ihn nach dem Rettungseinsatz gefragt.

Warum beteiligen Sie sich an dieser Mission?

Ich engagiere mich vor allem, weil es mir ein persönliches Anliegen ist, dass Menschen in unmittelbarer Not geholfen wird. Die Vorstellung, dass mir mit europäischem Pass im Falle einer Seenot mit sämtlichen zur Verfügung stehenden Mitteln geholfen würde, Menschen anderer Nationalität dieses Recht jedoch verwehrt bleibt, treibt mich an.

Wie sind Sie auf die Organisation Sea-Eye gestoßen?

Ich habe mich bei verschiedenen Seenotrettungs-Organisationen beworben.

Ist dies ihr erster Einsatz?

Im Spätsommer 2017 war ich das erste Mal für Sea-Eye direkt aktiv und habe zwei Monate lang als Koordinator auf Malta die beiden Schiffe Sea-Eye und Seefuchs betreut. Die Aufgaben dort waren vor allem organisatorischer Natur. So habe ich die Crew-Wechsel betreut, die notwendigen Formalitäten der Hafenbehörden erledigt, technische Wartungsarbeiten an den Schiffen organisiert, Lebensmittel und Kraftstoffvorräte der Schiffe verwaltet und viel vereinsinterne Büroarbeit gemacht.

Wie haben Sie sich für den aktuellen Einsatz auf dem Schiff qualifiziert?

Ich verfüge über nautische Erfahrung durch einige Hochsee-Segeltörns in den letzten Jahren, kenne die Einsatzschiffe der Organisation und die technische Ausrüstung sehr genau, habe Kenntnisse in Erster Hilfe und lebensrettenden Sofortmaßnahmen. Dank Vorbereitungstreffen und eigener Recherchen kenne ich mich in den unterschiedlichsten Einsatzszenarien in der Seenotrettung vor Afrikas Küste aus.

Welche Aufgabe haben Sie innerhalb der Crew?

Im Einsatzfall bin ich als Rettungsleiter in der Mission vorgesehen, außerdem werde ich, wie alle anderen Crew-Mitglieder auch, von Zeit zu Zeit für die Schiffsführung verantwortlich sein.

Wer finanziert Ihren Einsatz, zum Beispiel Anreise, Unterkunft und Verpflegung?

Da ich selbst über wenig finanzielle Mittel verfüge, habe ich im Freundes- und Bekanntenkreis ein wenig Geld für die Reisekosten gesammelt.

Wie lange dauert der Einsatz?

Der Einsatz selber dauert 14 Tage, davon sind wir zwölf Tage auf See. Aus ökologischen Gründen will ich die Rückreise mit Schiff und Zug antreten.

Wird es gefährlich? Sind Sie aufgeregt oder angespannt?

Natürlich kann es auf dem Meer gefährlich werden. Vor allem die von der EU finanzierte libysche Küstenwache hat in der Vergangenheit unberechenbar und unprofessionell reagiert. Damit stellt sie eine große Gefahr für koordinierte Rettungsmaßnahmen dar. Aufgeregt oder angespannt bin ich nicht. Ich fühle mich gut vorbereitet, konnte unsere Crew beim Vorbereitungstreffen kennenlernen und weiß, dass wir uns aufeinander verlassen können.