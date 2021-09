Aufgebrachte Frau will Arztpraxis nicht verlassen

Beamte des Polizeireviers Ravensburg wurden am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in eine Arztpraxis in der Südstadt gerufen, weil dort eine 37 Jahre alte Frau in aggressiver Weise auffiel. Trotz Aufforderung des Personals weigerte sich die 37-Jährige laut Pressemitteilung der Polizei, die Praxis zu verlassen, und wehrte sich im Anschluss gegen den Zugriff zweier Polizeibeamter. Weil sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Polizisten sie in eine Fachklinik. Die 37-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruchs verantworten.