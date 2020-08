Auffahrunfall: Verursacherin hat mehr als 2,5 Promille

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Montagabend an der Einmündung der Kreisstraße 7980 in die Schussentalbrücke einen Auffahrunfall verursacht, beim dem laut Polizei Sachschaden entstand.

Gegen 19.45 Uhr fuhr die 67-Jährige auf der Kreisstraße aus Oberzell kommend in Richtung Schussentalbrücke. An der Einmündung in die Bundesstraße krachte sie einem vor ihr fahrenden Volkswagen ins Heck. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 17 000 Euro.

Den Unfallermittlern blieb die Alkoholfahne der Unfallverursacherin nicht verborgen, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der einen Wert von mehr als 2,5 Promille ergab. Verletzt wurde niemand.