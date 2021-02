Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Etwa 15 000 Euro Sachschaden ist bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf der B 32 auf Höhe Knollengraben entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, erkannte ein 23-jähriger Nissan-Fahrer einen an der roten Ampel stehenden Daimler eines 56-Jährigen zu spät und fuhr auf. Beim Zusammenstoß wurde der Daimler auf einen davorstehenden Ford einer 32-Jährigen geschoben. Der 56-Jährige zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sowohl der Nissan als auch der Daimler waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.