Auffahrunfall mit 14 000 Euro Sachschaden

Etwa 14 000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Montag gegen 7 Uhr in der Georgstraße gefordert. Wie die Polizei mitteilt, staute sich der Verkehr dort kurz nach der Einmündung zur Friedrichstraße. Eine 23-Jährige habe die Situation zu spät erkannt und fuhr am Ende auf einen BMW auf. Diesen schob sie zudem auf einen davorstehenden Ford. Aufgrund auslaufenden Kühlwassers musste der VW der Frau durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert werden.