Auffahrunfall in der Weststadt

An der Auffahrt von der Alfons-Maurer-Straße in die Meersburger Straße in der Ravensburger Weststadt sind am Dienstagmorgen zwei Autos aufeinander gefahren. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Ein 44-jähriger Autofahrer musste laut Polizeibericht mit seinem Wagen gegen 10.20 Uhr an der Einmündung anhalten. Der ihm nachfolgende Fahrer konnte laut eigenen Angaben nicht mehr rechtzeitig auf das stehende Fahrzeug reagieren, weil er selbst zu lange nach links gesehen habe, um den Verkehr auf der Meersburger Straße einzuschätzen. Beide Männer konnten unverletzt aus ihren Fahrzeugen steigen, das Auto des Unfallverursachers musste jedoch abgeschleppt werden.