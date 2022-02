Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 8500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr in Bavendorf ereignet hat. Ein 43-jähriger Mini-Lenker wollte am Ortsende in Richtung Ravensburg auf ein Grundstück abbiegen. Eine nachfolgende 18-Jährige erkannte dies laut Polizei zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Der Mini war nach dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.