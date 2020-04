Auffahrunfall beim Rechtsabbiegen

An der Einmündung der Robert-Bosch-Straße in die Jahnstraße in Ravensburg sind am Mittwochnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden.

Gegen 14.45 Uhr bog eine Audi-Fahrerin laut Mitteilung der Polizei von der Robert-Bosch-Straße nach rechts in die Jahnstraße ab. Beim Abbiegen erkannte die 45-Jährige ein herannahendes Fahrrad. Weil sie nicht sicher war, ob der Radfahrer an der Fußgängerampel auch anhält, bremste sie ab. Der hinter ihr ebenfalls zum Rechtsabbiegen beschleunigende BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.