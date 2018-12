Bei einem Verkehrsunfall auf dem Schussentalviadukt ist am Donnerstag gegen 8.45 Uhr ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden. Eine 64-jährige Fiat-Fahrerin war laut Polizei auf der B 33 in Fahrtrichtung Ravensburg unterwegs und wollte auf dem Schussentalviadukt nach rechts in den Zubringer zur B 30 einbiegen. Wegen des vorfahrtberechtigten Gegenverkehrs hielt sie an, was jedoch ein nachfolgender Audi-Fahrer zu spät bemerkte und auffuhr.