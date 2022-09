Auffahrunfall auf Beschleunigungsstreifen

Leichte Verletzungen hat sich ein Mercedesfahrer zugezogen, der am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Ulmer Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Das teilt die Polizei mit. Der 86 Jahre Fahrer kam aus Richtung Kreuzung Ulmer Straße/Schützenstraße und wollte an der Einmündung auf die B 32/ Ulmer Straße nach rechts in Richtung Berg fahren.

Dass er auf dem Beschleunigungsstreifen anhalten musste, erkannte ein hinter ihm fahrender 23-Jähriger in einem Iveco zu spät und fuhr auf. Ein Rettungsdienst untersuchte den 86-Jährigen nach dem Unfall, da dieser über Rückenschmerzen klagte. An den beiden Autos entstand durch die Kollision ein Sachschaden von insgesamt 7000 Euro.