An der Ausfahrt Ravensburg-Nord auf der B 30 in Richtung Ulm ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag Sachschaden an zwei Autos entstanden.

Ein 33 Jahre alter Renault-Fahrer, der in Richtung Berg unterwegs war, prallte nach Angaben der Polizei aus Unachtsamkeit mit einem vor ihm fahrenden 40-jährigen Audi-Fahrer zusammen. Der entstandene Schaden an den Wagen beläuft sich laut ersten Schätzungen auf rund 6000 Euro.