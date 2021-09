In der Ravensburger Gartenstraße sind am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr an einer Ampelanlage zwei Autos zusammengestoßen. Der 29-jährie Fahrer eines Peugeot erkannte laut Polizeiangeben zu spät, dass eine vorausfahrende VW-Fahrerin an einer roten Ampel wartete und fuhr auf. Der entstandene Sachschaden an dem Auto wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand, so die Polizei.