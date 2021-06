Auffahrunfall an Fußgängerampel

9000 Euro Sachschaden sind am Montagmorgen beim Zusammenstoß zweier Autos in der Ulmer Straße entstanden. Die beiden Wagen bogen hintereinander von der Möttelinstraße nach links in die Ulmer Straße ein. Als der vorausfahrende Ford wegen der Grünphase der Fußgängerampel bremste, um die Passanten queren zu lassen, erkannte das der hinter ihm fahrende 69-jährige Mercedes-Lenker zu spät. Der Mercedes wurde durch den Auffahrunfall so schwer beschädigt, dass der Wagen abgeschleppt werden musste.